L’eurodéputé du Parti vert Sven Giegold a déclaré à la radio allemande Info qu’il pensait que la chancelière Angela Merkel et d’autres dirigeants européens étaient conjointement responsables de la crise démocratique dans des pays comme la Hongrie et la Pologne. Il a déclaré : « Même si l’Allemagne et d’autres pays critiquent maintenant la Hongrie, ils sont conjointement responsables du démantèlement des principes européens fondamentaux.

“Des paroles claires et des actions contre l’affaiblissement de l’État de droit et de la démocratie auraient été nécessaires bien plus tôt.

« Les conditions corrompues en Bulgarie dont le GERB bulgare est responsable devraient même maintenant être récompensées par l’adhésion à l’euro.

“Armin Laschet est également resté silencieux sur l’état de droit lors de la rencontre avec le Premier ministre slovène.

“Il ne doit y avoir aucune fausse loyauté lorsqu’il s’agit de démanteler les valeurs européennes fondamentales.”

Le parlementaire européen a demandé que la Commission européenne applique enfin le mécanisme de l’État de droit de manière cohérente.

M. Giegold a poursuivi: “Le gouvernement fédéral a besoin de mots clairs pour tous les pays qui violent l’état de droit et la démocratie.”

L’eurodéputé allemande Claudia Roth a vivement critiqué la prolongation prévue de l’accord UE-Turquie au Conseil européen comme un signal fatal pour les droits de l’homme.

Le vice-président du Bundestag a déclaré: “Une extension de l’accord existant UE-Turquie est extrêmement problématique en termes de droits de l’homme.”

Compte tenu de la répression antidémocratique croissante en Turquie sous le président Recep Tayyip Erdoğan, une prolongation serait “un signal fatal pour tous ceux qui militent pour la démocratie et les droits de l’homme”, a déclaré Mme Roth.

Cependant, la base doit être que la Turquie ratifie intégralement la Convention de Genève sur les réfugiés.

L’ancien commissaire européen Günter Verheugen (SPD) a déclaré qu’Angela Merkel était également responsable de l’état interne défaillant de l’UE.

À la fin du sommet de la semaine dernière, il a déclaré : « L’ensemble du processus de ce sommet semble montrer que l’état interne de l’UE se dégrade de plus en plus.

“Il est très inquiétant que l’Allemagne et la France, les deux forces les plus puissantes de l’UE, ne parviennent pas à faire ce qu’elles veulent.”

C’est le résultat d’années de négligence grave, a déclaré l’ancien commissaire européen. L’Allemagne et la chancelière ont également joué leur rôle : “Dans les crises graves qui ont secoué l’UE au cours des 15 dernières années – crise financière, crise des réfugiés, crise corona – l’Allemagne a plutôt contribué à creuser les fossés au sein de l’UE.”

Cela avait été le pire pendant la crise financière, selon Verheugen.

“L’Allemagne a impitoyablement défendu ses intérêts aux dépens des États plus petits et plus faibles.

“Et cela a laissé des marques profondes.”

Mais la décision de Merkel d’ouvrir les frontières en 2015 a « rencontré une incompréhension totale parmi les partenaires car ils n’en étaient pas informés ».

Et cela aussi a eu des “conséquences dramatiques”.

Cependant, Merkel avait également donné la stabilité à l’UE et veillé à ce que la communauté des États existe toujours. Ce fut probablement son plus grand succès.

