Merkel critiquée pour avoir « échoué » l’Allemagne alors que les sociaux-démocrates remportent une victoire historique | Sciences | Nouvelles

Cela survient après que son parti de centre-droit a perdu de justesse face aux sociaux-démocrates lors des élections de dimanche. Mme Merkel s’était déjà présentée comme “la chancelière du climat” et alors qu’elle se prépare à démissionner après 16 ans au pouvoir, la femme de 67 ans a déclaré que son mandat avait été “marqué par son travail pour des mesures contre le changement climatique”. Mais les experts ont révélé son échec apparent à lutter contre les industries allemandes du charbon et de l’automobile, ce qui serait la plus grande faiblesse de l’Allemagne lorsqu’il s’agit de faire face à la crise climatique.

Alors que l’Allemagne a été l’un des premiers à adopter les énergies renouvelables, le pays tire encore environ 30% de son électricité du charbon, avec des plans pour l’éliminer progressivement en 2038.

Le plan du Royaume-Uni d’éliminer progressivement le charbon d’ici 2024 est celui de Mme Merkel, de loin naine, avec un engagement.

Lutz Weischer, responsable de la politique chez Germanwatch, a déclaré que l’objectif de Mme Merkel était “trop ​​tardif – d’au moins huit ans”.

Il a ajouté: “La dépendance de l’Allemagne au charbon a duré trop longtemps.”

Il a également souligné que Merkel hésitait à défier les dirigeants des régions productrices de charbon comme la Saxe, la Saxe Anhalt, le Brandebourg et la Rhénanie du Nord-Westphalie.

Mais il a reconnu que ce n’est pas une tâche facile.

Il a déclaré : « L’élimination progressive du charbon n’est pas facile. Surtout à l’Est où il n’y a pas d’autres emplois et où les populistes d’extrême droite et de droite sont assez forts et ils ne veulent pas leur donner un coup de pouce supplémentaire.

Yvo De Boer, l’ancien chef de l’ONU pour le climat de 2006 à 2010, a déclaré : « Le charbon est synonyme d’emplois et d’intérêts politiques dans certaines parties du pays.

“Cela a limité sa capacité d’agir.”

Les données du gouvernement allemand montrent que les émissions de Co2 du transport routier étaient plus élevées en 2019 qu’elles ne l’étaient en 1990.

Cela non plus ne présage rien de bon pour son image de « chancelière du climat », selon certains.

Richard Black, directeur de l’Unité de renseignement sur l’énergie et le climat et ancien correspondant de la BBC pour l’environnement, estime que Mme Merkel n’a “pas été ferme avec les industries du charbon et de l’automobile” en Allemagne.