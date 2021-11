Merkel critiquée pour une crise « auto-infligée » alors que la Russie « divise l’UE » – un bloc sur le point de s’effondrer | Sciences | Nouvelles

Ilian Vassilev, ancien ambassadeur bulgare en Russie devenu entrepreneur et analyste, a averti que l’utilisation par M. Poutine du gazoduc Nord Stream 2 comme une « arme politique » déchire l’UE. Mme Merkel et Vladimir Poutine ont conclu un accord pour le gazoduc qui fera transiter le gaz de la Russie vers l’Allemagne, en contournant la Pologne et l’Ukraine. M. Poutine a déjà été accusé d’avoir utilisé le gazoduc comme outil géopolitique, car il aurait réduit le débit de gaz entrant dans l’UE afin d’accélérer le processus de certification.

Au lieu de cela, les régulateurs allemands ont suspendu la certification, ce qui est susceptible de mettre en colère le président russe.

M. Vassilev a déclaré que la décision de Mme Merkel de conclure un accord avec M. Poutine n’avait pas été mûrement réfléchie.

Lorsqu’il a énuméré les raisons pour lesquelles il pensait que le chancelier allemand avait conclu l’accord, il a déclaré : » La politique climatique et l’Energiewende (la transition verte de l’Allemagne) – la mission auto-infligée de conduire l’Europe et le monde vers une autre révolution, sans énergie nucléaire, mais avec des énergies renouvelables sources d’énergie, en mettant l’accent sur le gaz naturel, mais sans calculer les risques.

Maintenant, alors que la tension monte avec l’Ukraine, on craint qu’une invasion russe n’ait lieu après que près de 100 000 personnes se soient accumulées à la frontière russo-ukrainienne.

M. Vassilev a déclaré que si l’Allemagne est en quelque sorte à blâmer pour avoir laissé la tension monter, elle n’interviendra pas.

Il a dit : « Si, Dieu nous en préserve, quelque chose devait arriver en Ukraine, n’imaginez pas que l’Allemagne viendra à la rescousse.

« Cela divise l’UE et l’OTAN. La question de savoir qui gagne a une réponse sans ambiguïté. »

M. Vassilev a averti que l’UE doit intervenir maintenant pour sauver l’Ukraine.

Il a déclaré : « L’UE peut et doit forcer Gazprom à fournir du gaz à la frontière russo-ukrainienne, que les entreprises européennes peuvent ensuite stocker dans les installations de stockage de gaz de l’Ukraine, ce qui en fait une partie des réserves stratégiques de gaz de l’UE.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Poutine est fort et l’Occident est faible.

« L’Europe devient beaucoup plus divisée et moralement endommagée parce que de nombreux pays comme la Hongrie pourraient dire ‘écoutez, ne nous critiquez pas pour avoir conclu des accords avec Poutine alors que vous concluez vous-même des accords avec lui’.

« Certains autres pays pourraient dire : « ne nous parlez pas de la lutte contre la corruption alors que Nord Stream 2 pourrait devenir un symbole de la corruption occidentale ». »

« Comme nous l’avons vu avec le Brexit, il y a déjà beaucoup de pression sur l’UE, mettant ainsi plus de pression sur l’UE et divisant l’Europe, remettant en cause les fondamentaux de l’UE comme l’État de droit

« Bien sûr, cela ne rend pas l’Europe plus forte, cela rend l’Europe plus faible et nous verrons beaucoup de pression sur l’UE en tant que bloc, en tant qu’union, à cause de cela, et c’est exactement ce que veut Poutine. »