Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a confirmé lundi que le Kremlin n’était qu’à quelques jours de fermer le robinet du gazoduc controversé. Nord Stream 2 pompera du gaz naturel directement de la Russie continentale vers l’Allemagne, contournant entièrement la Pologne et l’Ukraine dans la mer Baltique. Les responsables américains se sont fermement opposés au projet de 7,95 milliards de livres sterling (11 milliards de dollars), mais Angela Merkel a conclu un accord avec le président américain Joe Biden plus tôt cet été, qui a renforcé la dépendance de l’Union européenne (UE) à l’égard du gaz russe.

Les deux pays ont accepté de répondre à toute tentative du Kremlin d’exercer une pression sur l’Europe en contrôlant le flux de gaz à travers le gazoduc.

Mais les experts ont averti que le Royaume-Uni pourrait toujours être confronté à un rationnement du gaz, la stabilité de l’Europe étant fermement entre les mains du président russe Vladimir Poutine.

Le gouvernement britannique a révélé son intention d’éliminer progressivement les chaudières à gaz pour réduire les émissions à effet de serre, mais le gaz joue toujours un rôle clé dans le chauffage des maisons et dans l’industrie à travers le pays.

Et avec l’hiver qui approche à grands pas, on craint de plus en plus que le Royaume-Uni ait du mal à répondre à sa demande de gaz, certains experts affirmant que le Royaume-Uni est “plus vulnérable à une crise d’approvisionnement en gaz” que d’autres pays d’Europe occidentale.

LIRE LA SUITE : La Chine prévient que les États-Unis ont fait une « erreur de calcul stratégique majeure »

L’expert ukrainien Michael McKay a critiqué l’administration américaine pour avoir joué un rôle dans le projet, craignant qu’il n’ait également renforcé l’armement fort de la Russie contre l’Ukraine.

Il a tweeté dimanche: “Le président Biden a commis une erreur en rejoignant la chancelière boiteuse Merkel dans un pacte pour terminer le projet de guerre russe Nord Stream 2 – sans consulter l’Ukraine.

“L’alliance de l’OTAN a été fracturée d’est en ouest par cette révélation choquante des États-Unis.

“Poutine et #RussiaInvadedUkraine ont reçu une aide inattendue.”

Plus tôt cet été, M. McKay a affirmé que le président Poutine avait armé Nord Stream 2 dans le but de protéger ses intérêts en Europe.

Cette décision a également entraîné une flambée des prix du gaz.

Cependant, le Kremlin a catégoriquement nié les allégations et a plutôt vendu Nord Stream 2 comme moyen de garantir les besoins énergétiques de l’UE.

Dmitri Peskov, porte-parole du gouvernement russe, a déclaré le mois dernier : « Nous ne pouvons que répéter que le Nord Stream 2 est un projet purement commercial visant à renforcer considérablement la sécurité énergétique européenne.

Le 25 août, un tribunal allemand a décidé que l’opérateur public Gazprom et Nord Stream 2 devront céder un certain contrôle sur le gazoduc dans les territoires de l’UE.

En vertu des lois de l’UE, les entreprises qui produisent et distribuent du gaz au sein de l’UE ne peuvent restreindre l’accès des tiers aux infrastructures.

Les règles forceront effectivement la Russie à vendre aux enchères sa capacité de transport du gaz.

Une fois pleinement opérationnel, Nord Stream 2 aura la capacité de déplacer quelque 55 milliards de mètres cubes, doublant ainsi la quantité de gaz entrant en Allemagne depuis la Russie.

Et bien que l’Allemagne se tourne vers les sources d’énergie renouvelables pour faire face à la crise climatique, le maintien de l’accès au gaz russe aidera le pays à éliminer progressivement le charbon et à investir massivement dans les parcs éoliens et l’énergie solaire.

Stephen G. Gross, directeur du Center for European and Mediterranean Studies de l’Université de New York, a écrit dans un article rédigé pour Foreign Policy : , et l’action de l’État.

“En conséquence, le gaz naturel est devenu un pilier crucial mais caché de l’Energiewende – un moyen de permettre la sortie progressive du charbon et du nucléaire de l’Allemagne.”