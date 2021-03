Merkel et Macron appellent Moscou pour obtenir le jab Spoutnik au milieu du déploiement de vaccins bâclés | Politique | Nouvelles

La chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron ont appelé mardi soir le président russe Vladimir Poutine à négocier un accord qui pourrait voir le jab russe être utilisé dans l’UE une fois qu’il aura été approuvé par les régulateurs. Au cours de l’appel, les trois dirigeants ont discuté des «opportunités de coopération», y compris la possibilité d’une production conjointe de vaccins dans les pays de l’UE.

L’appel intervient alors que l’Allemagne a interdit le jab AstraZeneca pour les moins de 60 ans au milieu d’allégations non fondées que le jab provoque des «caillots sanguins».

L’Allemagne a organisé une réunion d’urgence le 25 mars pour répondre aux informations faisant état de 31 caillots sanguins inhabituels, sur les 2,7 millions qui ont reçu le vaccin, ce qui a entraîné neuf décès.

Les régulateurs du Royaume-Uni et de l’OMS ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve d’un lien entre les caillots sanguins et le vaccin, mais le ministre allemand de la Santé et les responsables du gouvernement allemand ont toujours accepté à l’unanimité de restreindre son utilisation.

AstraZeneca est toujours disponible en Allemagne pour les personnes de plus de 60 ans, à moins qu’elles n’appartiennent à une catégorie à haut risque et uniquement sur les conseils d’un médecin.

La décision de l’Allemagne d’interdire le vaccin intervient quelques jours seulement après que la France, l’Italie et l’Allemagne ont repris le déploiement d’AstraZeneca après que l’UE a déclaré le vaccin sans danger.

Lors d’une conférence de presse mardi, Angela Merkel, 66 ans, a déclaré: «J’ai dit que quand ce serait mon tour, je me ferais vacciner, également avec AstraZeneca.

«La possibilité de me faire vacciner est proche.»

Downing Street a réitéré son message selon lequel le vaccin est «sûr, efficace et a déjà sauvé des milliers de vies».

LIRE LA SUITE: Angela Merkel se moque de la fermeture des centres de jab Covid à Pâques

Le Canada a également interdit le jab pour les moins de 55 ans, tandis que la France n’a pas encore autorisé son utilisation dans les groupes d’âge plus jeunes.