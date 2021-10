Merkel honteuse alors que von der Leyen intervient pour nettoyer la crise gazière russe avec un accord historique | Sciences | Nouvelles

Le président de la Commission européenne a conclu un accord avec l’Ukraine à l’issue du 23e sommet entre l’UE à Kiev le 12 octobre. Elle a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pour des entretiens, ainsi que Charles Michel, président du Conseil européen. La réunion intervient après que Vladimir Poutine a resserré l’approvisionnement en gaz transitant par l’Ukraine vers l’Allemagne. Angela Merkel avait conclu un accord avec M. Poutine pour importer davantage de gaz russe dans l’UE via le Nord Stream 2 de la Russie vers l’Allemagne, en contournant l’Ukraine.

M. Poutine a ensuite resserré les approvisionnements en gaz provenant d’autres gazoducs dans l’espoir d’accélérer la certification de Nord Stream 2 et d’éviter la mise en œuvre de l’UE dans tout le système.

Mais après que l’UE et l’Ukraine aient subi un coup dur à la suite de l’accord de Mme Merkel, Mme Von der Leyen est maintenant intervenue pour essayer d’éviter davantage d’embarras.

Mme Von der Leyen a déclaré: « La Commission, en collaboration avec des experts ukrainiens, explore actuellement différents scénarios pour garantir un approvisionnement suffisant pour l’Ukraine.

« Nous travaillerons également en étroite collaboration avec vous (…)

L’ambassadeur de l’Union européenne en Ukraine, Matti Maasikas, s’est dit ravi des progrès réalisés lors du sommet, le qualifiant de « très réussi ».

Il s’est adressé à Twitter pour déclarer : « Des engagements forts sur la sécurité de l’Ukraine, la coopération énergétique, y compris un dialogue de haut niveau sur la sécurité énergétique et la synchronisation, le soutien continu de l’UE aux réformes. En espérant vous revoir bientôt à Kiev!”

Les dirigeants de l’entretien se sont également félicités des succès impressionnants qui ont résulté de l’accord d’association UE-Ukraine (AA).

Dans le cadre de l’AA, qui vise à améliorer l’intégration économique et la coopération entre l’UE et l’Ukraine, l’UE a déclaré qu’elle s’était engagée à moderniser le système de transport de gaz de l’Ukraine ainsi qu’à poursuivre le transit du gaz via l’Ukraine au-delà de 2024.

Dans la déclaration conjointe des trois dirigeants résumant le sommet, ils ont déclaré : « Nous avons convenu de l’importance de la poursuite de la coopération sur l’intégration des marchés et des systèmes énergétiques de l’Ukraine avec le marché de l’énergie de l’UE sur des règles du jeu équitables, sur la base de l’engagement renouvelé de l’Ukraine. mener à bien les réformes des marchés de l’électricité et du gaz, notamment par la mise en œuvre effective de l’annexe XXVII mise à jour de l’accord d’association. «

Le mois dernier, le patron du géant ukrainien de l’énergie Naftogaz, Yuriy Vitrenko, a déclaré à Express.co.uk que la décision de Mme Merkel de conclure un accord avec

M. Poutine risque de diviser l’UE.

Il a déclaré : « Il y a déjà beaucoup de pression sur l’UE, mettant ainsi plus de pression sur l’UE et divisant l’Europe, remettant en cause les fondamentaux de l’UE comme l’État de droit.

« L’Europe devient beaucoup plus divisée et moralement endommagée parce que de nombreux pays comme la Hongrie pourraient dire » écoutez, ne nous critiquez pas pour avoir conclu des accords avec Poutine alors que vous concluez vous-même des accords avec lui « .