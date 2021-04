Merkel: l’Allemagne pourrait faire face à un verrouillage jusqu’en juin, les restrictions ne permettant pas d’abandonner les affaires | Monde | Nouvelles

L’Allemagne a du mal à contenir les infections à la suite du déploiement du vaccin glaciaire dans le pays. Selon les chiffres de l’Institut Robert Koch (RKI), la moyenne des cas pour 100 000 habitants sur sept jours dans le pays est passée à 166 ce week-end.

Alors que le nombre de cas continuait d’augmenter, Mme Merkel a imposé de nouvelles restrictions de verrouillage jusqu’à la mi-avril.

Mais comme les infections continuent d’augmenter, le ministre des Finances Olaf Scholz a averti que des restrictions pourraient être imposées jusqu’au moins en juin.

M. Scholz a déclaré à Bild am Sonntag: “Nous avons besoin d’un calendrier pour revenir à une vie normale, mais ce doit être un plan qui ne devra pas être révoqué après quelques jours.”

Il a ajouté comment le gouvernement fédéral devrait être en mesure de décrire des «étapes d’ouverture claires et courageuses» pour l’été permettant aux restaurants d’ajuster leurs plans de réouverture et les vacances d’été.

Le ministre des Finances a déclaré que des mesures clarifieraient également quand des visites de concerts, de théâtres et de stades de football seraient possibles.

Cette semaine, la chambre haute du parlement allemand a approuvé une loi donnant au gouvernement de Mme Merkel plus de pouvoirs pour lutter contre une troisième vague Covid.

L’amendement à la loi sur la protection contre les infections permet au gouvernement national d’imposer des couvre-feux entre 22 heures et 5 heures du matin, ainsi que de limiter les rassemblements privés, les sports et les ouvertures de magasins.

Les écoles fermeront et reprendront les cours en ligne si la propagation du virus dépasse 165 cas pour 100 000 habitants.

LIRE LA SUITE: Indignation devant des milliers de personnes qui marchent sur Londres alors que la police est blessée lors de manifestations

Elle a déclaré à la télévision ZDF: «Cette loi présente un grave défaut de conception.

“Cette loi ne fera pas baisser les chiffres des infections.”

D’autres ministres-présidents en Allemagne ont fait part de leur inquiétude concernant le frein d’urgence.

Le Premier ministre de Hesse Volker Bouffier, du parti de l’Union chrétienne-démocrate, a déclaré que les restrictions de sortie étaient “constitutionnellement problématiques”, en particulier avec les fermetures d’écoles prévues.

Plus de 80000 personnes en Allemagne sont mortes du virus.

Les médecins ont averti qu’à moins que des mesures ne soient prises, les unités de soins intensifs pourraient avoir du mal à faire face.

L’Allemagne a également vu des troubles croissants sur les mesures de verrouillage et des milliers de manifestants anti-lockdown ont manifesté près du parlement cette semaine.

La police a dispersé les manifestations à la porte de Brandebourg et plus de 150 personnes ont été arrêtées pour avoir enfreint les règles de Covid et également attaqué des agents.

Les agents ont ajouté qu’ils avaient tiré du gaz poivré lorsque des manifestants ont tenté de franchir une barrière à la porte.