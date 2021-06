Merkel misère : les effectifs des banquiers de Francfort vont baisser malgré l’impulsion du Brexit – étude | Monde | Nouvelles

in

Les effectifs des institutions financières de la ville chuteront de 5% d’ici la fin de 2023 à environ 62 200 personnes, en raison des mesures de réduction des coûts, prédit Helaba. C’est 3 300 personnes de moins qu’à l’automne dernier.

Les emplois financiers dans la ville sont généralement en augmentation depuis 2014 dans un contexte de demande accrue de personnel chargé de superviser la conformité et la réglementation dans les banques, et alors que le retrait de la Grande-Bretagne de l’Union européenne a attiré des emplois à Londres.

Helaba attend 1 500 nouveaux emplois liés au Brexit pour Francfort cette année et l’année prochaine, en plus des 2 000 emplois déjà créés en 2020 et avant.

Dans son rapport, Ulrike Bischoff, experte des centres financiers de Helaba, a déclaré : « La réglementation des services financiers entre l’UE et le Royaume-Uni est un processus difficile, tout comme le Brexit lui-même.

« Une réglementation d’équivalence globale par l’UE pour la Grande-Bretagne est peu probable dans un proche avenir, et les décisions d’équivalence individuelles sont également incertaines.

« Cela signifierait des directives britanniques avec lesquelles l’UE serait reconnue comme équivalente.

« Pour l’avenir, il existe un risque d’arbitrage réglementaire.

JUST IN: Les alliés de Macron revendiquent la victoire dans le différend sur la pêche à Jersey

«Cela est assuré par la consolidation en cours, qui a été intensifiée par la crise de Corona.

“Les conditions-cadres toujours difficiles plaident en faveur d’une réduction significative de l’emploi dans les banques dans les années à venir.”

En 2020, malgré les programmes d’austérité annoncés par plusieurs instituts, il y a eu une “augmentation surprenante de l’emploi dans les banques de Francfort”, a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté : « La place financière allemande doit désormais relever résolument ses défis et ses opportunités.

« Un marketing confiant et concerté est essentiel pour un développement réussi dans la concurrence internationale et pour stimuler les tendances clés du secteur financier – en particulier la « finance durable ». »

Francfort abrite la Deutsche Bank, la Commerzbank et la Banque centrale européenne, ainsi que le siège européen de nombreuses banques non allemandes.

Francfort a été surnommée Bankfurt ou Mainhattan, d’après la rivière Main que la ville chevauche.