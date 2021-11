Merkel news : Avertissement grave alors que l’économie allemande ne devrait croître que de 2,7% | Monde | Nouvelles

Et les analystes ont décrit la prédiction, par le Conseil allemand des experts économiques, comme un « signal d’alarme » pour Mme Merkel et ses collègues du gouvernement. En mars, le collectif des économistes avait projeté une hausse du PIB de 3,1% en 2021.

Cependant, un rapport publié mercredi a considérablement révisé ce chiffre à la baisse, à 2,7%.

Joachim Lang, directeur général de la Fédération des industries allemandes (BDI) a déclaré : « Le rapport est un signal d’alarme pour la politique allemande.

« Les tensions dans les chaînes d’approvisionnement ont affaibli la production et l’exportation.

M. Lang a averti : « Les mois à venir promettent peu d’améliorations.

« Le manque de matières premières, de copeaux et de produits intermédiaires, ainsi que la congestion des ports et des capacités de conteneurs insuffisantes, continueront d’affecter l’industrie.

« Pour qu’une reprise reprenne, la politique et les entreprises doivent travailler ensemble pour surmonter ces tensions. »

Le futur gouvernement fédéral – quel qu’il soit – doit créer « un environnement propice à la transformation vers une économie climatiquement neutre », a souligné M. Lang.

Il a déclaré : « Des investissements massifs sont nécessaires – de la part de sources privées et gouvernementales.

« Le nouveau budget doit apporter des réponses aux questions cruciales de financement afin que les investissements nécessaires puissent être réalisés rapidement.

« Cela ne peut être réalisé que si les procédures de planification et d’approbation deviennent plus simples et plus rapides. «

Le Conseil s’attend à une croissance plus forte de 4,6 % l’année prochaine.

Volker Wieland, membre du Conseil, a déclaré : « La politique budgétaire devrait être normalisée après la crise, la viabilité et la résistance à la crise des finances publiques devraient être à nouveau renforcées.

« La politique monétaire contribue le mieux à une croissance économique durable en assurant la stabilité des prix.

« Une stratégie de normalisation devrait être publiée à cet effet. »

La collègue Monika Schnitzer a souligné : « L’Allemagne a besoin d’une stratégie numérique cohérente et globale au niveau fédéral qui priorise les mesures, relie plus étroitement les différentes initiatives et évite les structures en double. »

