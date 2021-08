Merkel Poutine EN DIRECT : la chancelière affronte Poutine pour la première fois depuis la signature d’un accord explosif avec les États-Unis | Monde | Nouvelles

in

La chancelière allemande, qui quittera ses fonctions en septembre après 15 ans de mandat, a toujours eu des relations tendues avec le président russe. Le journal allemand Süddeutsche Zeitung a déclaré: “Aucun autre politicien sur la scène mondiale n’a été aussi doué pour s’entendre aussi longtemps que ces deux-là.” Un certain nombre de problèmes restent en suspens, notamment le controversé pipeline Nord Stream 2, l’Afghanistan, l’Ukraine et le traitement brutal du critique du Kremlin Alexei Navalny.

La rencontre entre les deux superpuissances intervient à l’occasion de l’anniversaire de l’empoisonnement de M. Navalny, internationalement soupçonné d’avoir été orchestré par l’État russe.

M. Navalny, l’opposition la plus féroce et la plus organisée du Kremlin, purge actuellement une peine de prison pour avoir enfreint ses conditions de probation pour une affaire de blanchiment d’argent en 2014 après avoir passé trop de temps à l’étranger en Allemagne à se remettre de son empoisonnement à l’agent neurotoxique Novichok.

Une autre question controversée sur la table lors de la réunion d’aujourd’hui est le gazoduc Nord Stream 2, un énorme projet d’infrastructure qui verra la Russie fournir 40% du gaz allemand dans un gazoduc de 1 232 km de long enjambant la mer Baltique.

Le gazoduc a profondément bouleversé le président américain Joe Biden et il existe des craintes justifiées qu’il isole l’Ukraine qui risque de perdre de précieux frais de transit et de rendre l’Europe encore plus dépendante du gaz russe.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a qualifié le pipeline d’« arme puissante offerte à la Russie ».

Il aurait été “surpris” et “déçu” plus tôt cette année lorsque les États-Unis et l’Allemagne ont annoncé qu’ils étaient enfin parvenus à un accord pour permettre au pipeline d’aller de l’avant.

Après son escale à Moscou, Mme Merkel se rendra à Kiev pour des entretiens avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.

Beaucoup s’attendent à ce que Mme Merkel fasse pression pour une percée dans la situation en Ukraine, qui a vu la Russie agir de manière agressive avec son voisin beaucoup plus petit.

Les tensions sont restées vives depuis 2014, lorsque la Russie a annexé la péninsule de Crimée en Ukraine et soutenu les rebelles séparatistes dans l’est de l’Ukraine.

La capacité de Mme Merkel à avoir un impact sur cette question alors qu’elle quitte ses fonctions est mise en doute car les pourparlers de paix entre l’Ukraine et la Russie sont restés dans une impasse pendant des mois.

Au fil des ans, la chancelière allemande est devenue profondément méfiante envers le président russe, il reste à voir à quelles conditions Mme Merkel quittera leur relation.

