Merle Uribe dit que Vicente Fernández a payé 4 millions de dollars à Patricia Rivera et à son fils pour les chasser – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Dans une interview avec Gustavo Adolfo Infante, Merle Uribe dit que Vicente Fernández a payé 4 millions de dollars à Patricia Rivera et à son fils Rodrigo pour les chasser.

En effet, le chanteur, décédé à l’âge de 81 ans le 12 décembre, s’est senti trahi et trompé par celui qui était l’un de ses amants.

D’après Merle Uribe, l’histoire d’amour entre Vicente Fernández et Patricia Rivera n’était pas aussi agréable que beaucoup le penseraient, au contraire, le couple s’entendait très mal.

Cependant, la romance interdite s’est prolongée lorsque Patricia Rivera est tombée enceinte et même alors, ses problèmes n’ont pas cessé d’exister.

« Pati voulait l’accompagner partout et il m’a dit : je ne peux pas l’emmener, ce n’est pas ma femme, elle n’est rien, elle n’est même pas ma femme », se souvient-il et assure que Patricia Rivera ignorait que Merle Uribe avait aussi une liaison avec Vicente Fernandez.

« C’était un va-et-vient avec Pati et moi », raconte l’actrice chevronnée, qui avoue que les 3 ans qu’elle a passés avec le mari de Doña Cuquita, elle les a partagées avec Rivera.

La grossesse de Patricia Rivera n’a pas mis fin à ses problèmes avec Vicente Fernández, au contraire, ils sont devenus plus gros. La jalousie de l’actrice a été le principal déclencheur.

Parce que le père d’Alejandro Fernández refusait de donner une place à Patricia Rivera, l’actrice aurait exhorté son fils Rodrigo à nuire à son père présumé.

Selon Merle Uribe, Rodrigo Fernández, ayant une dette d’argent, a mis en danger le ranch « Los tres Potrillos ».

« Vicente me parle et me dit : quand Rodrigo a eu 18 ans, ils se sont emparés de mon ranch. Il dit qu’il venait d’un palenque et qu’il avait déjà des notaires et des actuaires et tout », raconte l’actrice et assure aussitôt que le cerveau était Patricia Rivera.