Merlin et JioSaavn finalisent un accord de licence « amélioré »

in

Le pilier de la musique indépendante Merlin a officiellement « étendu et amélioré son partenariat de licence de musique existant avec JioSaavn », l’une des plateformes de streaming musical les plus populaires en Inde.

Merlin, neuf ans, et JioSaavn, 14 ans, ont récemment dévoilé leur accord de licence élargi. Le pacte récemment finalisé « marque le premier renouvellement entre les deux parties depuis que le service régional de streaming musical Saavn a fusionné avec l’indien JioMusic » en 2018, date à laquelle la filiale Jio Platforms a adopté son nom actuel.

“Le partenariat élargi permettra aux membres de Merlin d’accroître leur présence en Asie du Sud et étendra l’offre de catalogue de JioSaavn à son public mondial”, poursuit le communiqué concis des sociétés, avant de réitérer que les labels membres et les détenteurs de droits de Merlin représentent “plus de 15% du marché mondial de la musique numérique.

Dans un communiqué, le vice-président des partenariats de contenu de JioSaavn, Keshav Bhola, a indiqué que son entreprise – qui offre un accès au nord de 60 millions de pistes – se coordonnera avec Merlin sur les « initiatives percutantes » à l’avenir, bien que le communiqué ne divulgue pas exactement ce que ces initiatives seront. impliquer.

« Nous sommes impatients de collaborer avec Merlin sur des initiatives à fort impact. Il s’agit d’une étape stratégique pour travailler à la croissance des partenaires, des artistes et de l’industrie de la musique à long terme », a déclaré Bhola, qui a rejoint la liste des dirigeants de JioSaavn en mars 2013.

«Cet effort s’appuiera davantage sur notre engagement à avoir un impact positif sur l’écosystème du streaming musical. Notre public aura désormais accès à une expérience élevée en ce qui concerne la musique mondiale, tandis que les artistes et musiciens du monde entier auront une plate-forme sans frontières pour leur travail », a terminé l’ancien supérieur de Hungama.

L’accord de licence renouvelé et étendu de Merlin-JioSaavn arrive alors qu’un certain nombre d’entreprises et de professionnels cherchent à prendre pied dans l’espace musical en pleine croissance en Inde.

En avril 2020, Facebook a dépensé près de 6 milliards de dollars (43 574 crores) pour une participation de 9,99 % dans Jio Platforms, la société technologique appartenant à Reliance Industries derrière JioSaavn, JioChat et d’autres services aux consommateurs en Inde. Puis, en mai 2020, la société californienne d’investissement technologique Silver Lake ainsi que Kohlberg Kravis Roberts (KKR) ont abandonné des sommes substantielles pour obtenir leurs propres intérêts dans Jio Platforms.

Plus récemment, en termes d’investissements notables dans les sphères indiennes du streaming musical et du divertissement, le conglomérat chinois Tencent a injecté fin juin 2021 40 millions de dollars dans Gaana, un autre service de streaming majeur dans ce pays de 1,4 milliard d’habitants. Gaana se serait vanté d’une valorisation post-investissement de 570 millions de dollars.

Plus tôt cette année, la plate-forme de diffusion et de découverte de musique Audiomack a fait appel à l’ancien supérieur de Spotify Himanshu “Heems” Suri pour diriger son expansion en Asie du Sud, tandis que Merlin, après avoir finalisé un accord de licence avec Tencent Music au quatrième trimestre 2020, a signé un pacte de licence séparé avec un autre Le service de streaming appartenant à Tencent, Joox, en avril 2021.