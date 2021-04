Merlin signe un accord de licence avec le service de streaming appartenant à Tencent Joox

Environ cinq mois après avoir étendu son accord de licence avec Tencent Music – et une semaine après l’extension de son partenariat stratégique avec NetEase – Merlin a officiellement signé un accord de licence avec Joox, un autre service de streaming appartenant à Tencent.

Merlin et Joox, qui opère sur les marchés asiatiques, notamment l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande, ont dévoilé leur accord de licence et leur partenariat stratégique dans une version officielle aujourd’hui. Dans le cadre de l’accord, les morceaux du pilier de la musique indépendante Merlin seront disponibles pour les utilisateurs des niveaux premium et supportés par la publicité de Joox, en plus de l’option karaoké de la plate-forme.

La bibliothèque de Joox compte actuellement au nord de 30 millions de chansons, selon le message d’annonce, et l’accord permettra également aux membres de Merlin «d’accéder à des activités de marketing et de promotion» sur le service vieux de six ans. Les conditions financières du contrat n’ont pas été divulguées dans le communiqué, mais il convient de mentionner ici que Joox continue de se développer dans toute l’Asie et sur différents continents, étant arrivé en Afrique du Sud en 2017.

Une grande partie du reste du texte met en évidence la croissance considérable dont Merlin a bénéficié en 2020, lorsqu’il a ajouté 81 membres à ses rangs, y compris des ajouts pour la première fois du Burkina Faso, du Ghana, du Pérou, de Singapour, de la Slovaquie et des Émirats arabes unis. De plus, la société basée à Londres «a presque doublé son équipe mondiale» sur l’année et représente désormais plus de 15% du marché international de la musique numérique.

Abordant l’accord de licence et le partenariat dans un communiqué, le PDG de Merlin, Jeremy Sirota, a déclaré en partie: «Notre accord avec JOOX en est un qui élargit l’accès de nos membres à de nouveaux marchés tout en redonnant de la valeur à JOOX. Nous sommes vraiment ravis d’explorer de nouvelles idées et fonctionnalités avec eux afin d’aider les membres Merlin à tirer le meilleur parti de cette plate-forme musicale passionnante.

Plus de quelques entreprises de l’industrie de la musique prennent des mesures pour établir une présence sur le marché chinois à croissance rapide; Live Nation a annoncé la semaine dernière qu’il apporterait sa plate-forme de découverte d’artistes, Ones to Watch, aux fans et aux créateurs dans le pays d’environ 1,4 milliard d’habitants.

Mais cet accord Joox-Merlin rappelle l’expansion plus large qui se produit sur tout le continent – et la position de premier plan de Tencent sur le marché, en tant que propriétaire et opérateur de Joox ainsi que des services de streaming QQ Music, Kugou Music et Kuwo Music en Chine continentale. .

L’industrie musicale asiatique a augmenté de 9,5% en 2020, contre 3,9% en 2019, selon la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI) et son rapport de fin d’année. De plus, le chiffre de croissance de 2020 aurait dépassé 29,9% sans une légère baisse des revenus d’une année à l’autre au Japon, la plus grande industrie de la musique en Asie et le deuxième marché de la musique au monde.

La Corée du Sud a pris la sixième place sur la liste de l’IFPI des plus grandes industries de la musique, derrière la France et devant la Chine, septième.