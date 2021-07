Meross lance une lampe de bureau Smart LED plus mince avec commandes tactiles et HomeKit

Après le lancement d’une lampe de bureau et d’un lampadaire intelligents plus tôt ce mois-ci, Meross a annoncé vendredi la sortie d’une autre nouvelle lampe de bureau HomeKit. La lampe de bureau LED intelligente Meross MDL110M – disponible dès maintenant sur Amazon, dispose d’un cadre en aluminium élégant, de commandes tactiles et d’une application intelligente pratique.

Notre lampe de bureau intelligente est composée de 46 perles LED de haute qualité, offrant une lumière super douce pour protéger les yeux, ce qui réduit les dommages causés par la lumière vacillante. Avec une tête de lampe réglable à 180°, la lampe de bureau réglable peut fournir un éclairage multi-angle, ce qui est parfait pour lire, étudier et travailler.

Semblable à la lampe précédemment publiée, la MDL110M arbore un design entièrement noir avec un bras articulé qui abrite 46 LED “de haute qualité”. Les LED embarquées peuvent produire jusqu’à 400 lumens de luminosité et prennent en charge la fonctionnalité de gradation complète de 1 à 100 %.

Bien qu’elle ne puisse pas afficher la couleur, la nouvelle lampe Meross prend en charge les réglages de température de couleur blanche allant de 2700 à 6000K. Les réglages de la température de couleur et de la luminosité sont disponibles via les commandes tactiles sur l’appareil ou via l’application Meross lorsqu’il est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.

En plus de l’application Meross, le MDL110M fonctionne avec HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT et Samsung SmartThings. Comme les meilleures lampes HomeKit, les fonctionnalités intelligentes du MDL110M incluent la programmation, les minuteries et l’automatisation avec d’autres accessoires Meross – ou les accessoires HomeKit via l’application Home.

La lampe de bureau à LED intelligente Meross MDL110M est disponible dès maintenant sur Amazon pour 69,99 $. Comme pour la plupart des versions de produits Meross, la société propose une remise spéciale de lancement qui enlève 25 $ sur le prix d’achat pour une durée limitée. Pour profiter des économies, assurez-vous de couper le coupon sur la page du produit Amazon.

