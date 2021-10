Merrell renouvelle son parrainage avec RFEDI

28/10/2021 à 12:36 CEST

Sport.es

La marque Merrell revient, pour la deuxième année consécutive, comme le fournisseur de chaussures officielles pour les membres des équipes nationales RFEDI pour la saison 2021-2022. La marque qui mise des sports Extérieur au plus haut niveau, elle s’associe aux sportifs d’élite pour leur proposer les chaussures nécessaires à leurs entraînements.

Pour cette saison, les modèles dont Merrell équipera les membres de la RFEDI seront Moab Speed ​​Gore-Tex et Pic d’agilité 4. Dans le cas de la Moab, c’est le modèle parfait pour que les sportifs soient protégés à tout moment au niveau des chaussures. En revanche, avec Agility Peak 4, les entraînements seront beaucoup plus supportables.

L’importance d’aller bien équipé avec du matériel spécifique de Extérieur Il est essentiel, pour cette raison, que la RFEDI ait Merrell, pour s’adapter aux sportifs en leur offrant le plus grand confort.

Cet accord avait été préalablement conclu au cours des saisons 2020-2021 et 2021-2022, plus précisément jusqu’en avril 2022. Les bons résultats de la marque et l’accord signé lui ont redonné confiance pour proposer ses produits aux athlètes d’élite une saison de plus.