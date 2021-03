Merriam-Webster ajoute une nouvelle signification à «  daltonien  », dit qu’il peut montrer du racisme ⋆ .

Il y a deux mois, Merriam-Webster a ajouté une note explicative à sa définition du mot «daltonien».

Bien que le terme signifie «non influencé par les différences de race», et surtout «traiter toutes les personnes de la même manière quelle que soit la race», le daltonien peut aussi avoir une connotation raciste, selon le dictionnaire influent.

Le sens racial du mot «peut être utilisé avec des connotations positives de liberté de préjugés raciaux», dit la note, mais «il suggère souvent un échec ou un refus de reconnaître ou de remédier aux nombreuses inégalités raciales qui existent dans la société, ou reconnaissent les aspects importants de l’identité raciale. »

L’éditeur d’ouvrages de référence vieux de près de 200 ans n’a pas annoncé le changement et ses utilisateurs ne l’ont apparemment pas remarqué.

L’économiste de l’Université Brown, Glenn Loury, qui a signé la récente déclaration de 1776 Unites contre la formation obligatoire «anti-biais» et anime une émission d’entrevues, a déclaré à Just the News que le changement était «dérangeant». Le linguiste de l’Université Columbia, John McWhorter, éminent critique de «l’antiracisme» qui a également signé la déclaration, n’a pas répondu aux questions.

La liste révisée donne deux exemples de la connotation négative de «daltonien». L’un d’eux cite une interview d’Inside Higher Ed de l’automne dernier qui dit: «[e]l’enseignement quitable n’est pas daltonien », mais est plutôt« sensible aux antécédents uniques et diversifiés des élèves ». L’autre cite un essai du Washington Post de 2018 selon lequel «les parents blancs s’abstiennent souvent de parler à leurs enfants de la race, du racisme et de l’inégalité raciale», mais ont tendance à utiliser une «rhétorique daltonienne» lorsqu’ils le font.

Le concurrent de Merriam-Webster, Dictionary.com, n’a cependant pas ajouté de connotation négative à sa définition du mot. Il définit le daltonisme dans son sens racial comme «montrant ou caractérisé par l’absence de préjugé racial; pas influencé par la couleur de la peau. »

Emily Brewster, rédactrice en chef chez Merriam-Webster, a déclaré à Just the News qu’elle ne savait pas pourquoi la société n’avait pas mis en évidence cette révision dans son annonce du 27 janvier concernant l’ajout de plus de 500 «mots et significations», comme la révision «daltonien» faisait partie de ce lot.

Elle a décrit la révision de «daltonien» comme typique du processus de Merriam-Webster pour apporter des modifications et mettre à jour les définitions, que la société partage avec le public «deux, trois fois par an».

Elle a passé environ un an à étudier à grande échelle le vocabulaire de la race, du sexe et de la sexualité, car ces mots «changent de sens» plus souvent que la langue américaine en général, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le dictionnaire avait ajouté une note explicative au lieu d’une redéfinition complète de «daltonien», Brewster a déclaré que Merriam-Webster n’avait «pas peur de changer les définitions», mais a déterminé que la note était suffisante. Depuis l’automne dernier, la société a largement révisé les entrées liées à la race, publiant de nouvelles définitions de «noir», «marron» et «blanc» en janvier, a-t-elle déclaré.

L’éditeur qui a examiné la liste existante pour «daltonien» a consulté une grande variété de publications et de commentaires, trouvant suffisamment de preuves de changement de langue pour recommander une note explicative sur une nouvelle connotation négative, selon Brewster. «Si personne n’est offensé par un mot, le mot n’est pas offensant», a-t-elle dit.

Merriam-Webster utilise plusieurs «corpus» pour étudier l’évolution du langage, de Lexis-Nexis et Twitter à son propre volume organisé datant de la fin du 19e siècle, a-t-elle déclaré. La collection interne de la société couvre «tous les coins de la langue anglaise», y compris les bandes dessinées, ce qui est utile pour essayer de définir une «signification secondaire nuancée» d’un mot commun.

Un éditeur du dictionnaire rédigera généralement un brouillon et un résumé des preuves et les partagera avec d’autres éditeurs, appelés «définisseurs». Certains sont plus spécialisés que d’autres, y compris les étymologues internes. Le «directeur de la définition» fait le dernier appel sur l’opportunité de mettre à jour une liste, a déclaré Brewster. Il ne consulte pas les groupes extérieurs, tels que les militants politiques, pour suggérer et examiner les changements potentiels.