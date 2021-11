Merriam-Webster annonce le mot de l’année 2021 avec une augmentation de 601%

Merriam-Webster a annoncé lundi son mot de l’année 2021 : « vaccin ». L’éditeur du dictionnaire proclame un mot annuel de l’année en fonction de la fréquence à laquelle le mot a été recherché en ligne. Dans ce cas, la définition occupe également une place importante dans l’air du temps culturel.

« Les recherches de vaccins ont augmenté de 600%, et l’histoire concerne bien plus que la médecine », a déclaré lundi le rédacteur en chef de Merriam-Webster dans un communiqué de presse. « C’était au centre des débats sur les choix personnels, l’affiliation politique, les réglementations professionnelles, la sécurité à l’école, les inégalités en matière de soins de santé et bien plus encore. Le plus grand événement scientifique de l’année est rapidement devenu le plus grand débat politique de notre pays, et le mot à le centre des deux histoires est le vaccin. Peu de mots peuvent exprimer autant à propos d’un moment dans le temps. «

Le mot « vaccin »

– a vu une augmentation de 601% des recherches cette année par rapport à l’année dernière.

– a eu des pics d’attention continus tout au long de l’année.

– était bien plus que de la médecine en 2021. « Vaccin » est notre #WordOfTheYear 2021.https://t.co/i7QlIv15M3 – Merriam-Webster (@MerriamWebster) 29 novembre 2021

Merriam-Webster propose une définition du « vaccin ». Il se lit comme suit : « une préparation qui est administrée (comme par injection) pour stimuler la réponse immunitaire du corps contre un agent infectieux ou une maladie spécifique : comme (a) une préparation antigénique d’un agent pathogène généralement inactivé ou atténué (voir ATTÉNUÉ sens 2) (comme une bactérie ou un virus) ou l’un de ses composants ou produits (comme une protéine ou une toxine), [or] (b) une préparation de matériel génétique (tel qu’un brin d’ARN messager synthétisé) qui est utilisé par les cellules du corps pour produire une substance antigénique (telle qu’un fragment de protéine de pointe de virus). »

Selon Merriam-Webster, les recherches sur la définition du mot « vaccin » ont augmenté sur son site Web en janvier 2021. C’était encore plus important que le trafic de recherche acquis fin 2020 lorsque les vaccins ont été développés et distribués dans tout le pays. Les recherches ont atteint un crescendo en février lorsque les États-Unis ont atteint le jalon loué d’avoir plus de personnes vaccinées qu’infectées par COVID-19.

Le trafic de recherche a encore augmenté en août, à peu près au moment où certains États ont commencé à imposer des mandats de vaccin contre les coronavirus. La disponibilité des injections de rappel a également poussé le terme vers le haut de la liste, ainsi que les mandats de divers employeurs – dont le président Joe Biden, chef de la branche exécutive du gouvernement fédéral.

La définition du mot « vaccin » a été citée ou paraphrasée dans des articles de presse tout au long de l’année en référence à l’histoire des inoculations, à la façon dont les vaccins COVID-19 étaient différents et à l’efficacité de chacun. Merriam-Webster note qu’elle a dû réviser sa définition du mot cette année grâce à la nouvelle technologie d’ARNm révolutionnaire développée pour lutter contre cette pandémie.

Les mots finalistes de l’année présentent un portrait encore plus clair de 2021 et de la façon dont il restera dans l’histoire. Ils incluent « insurrection », « persévérance », « infrastructure », « nomade », « cisgenre », « gardien », « méta » et « réveillé ».

Les vaccins COVID-19 sont toujours disponibles gratuitement dans tous les États-Unis et, dans de nombreux endroits, des injections de rappel sont désormais également disponibles. Pour toutes les informations sur ces vaccins, visitez le site Web du CDC.