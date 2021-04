Merrick Garland ⋆ 10z viral

Le soir du Derek Chauvin condamnations, procureur général Merrick Garland a rappelé au public que l’enquête criminelle du ministère de la Justice sur George Floyd’s le meurtre est toujours en cours. Le procureur général a annoncé mercredi matin une enquête parallèle sur les problèmes «potentiellement systémiques» au sein du département de police de Minneapolis.

«Aujourd’hui, j’annonce que le ministère de la Justice a ouvert une enquête civile pour déterminer si le service de police de Minneapolis s’engage dans un modèle ou une pratique de maintien de l’ordre inconstitutionnel ou illégal», a déclaré Garland.

Le candidat unique à la Cour suprême et juge du circuit DC a également exprimé de l’empathie pour ceux qui sont impatients de voir le rythme de la responsabilité à Minneapolis.

«Je sais que la justice est parfois lente, parfois insaisissable et parfois ne vient jamais», a noté Garland.

Comme les autres roues de la justice, les enquêtes sur les modèles ou les pratiques avancent souvent lentement. Le ministère de la Justice de l’administration Obama a signalé avoir ouvert 11 enquêtes de ce type et négocié quelque 19 accords de réforme de 2012 au début de 2017. Certains d’entre eux pourraient aboutir à des décrets de consentement, comme cela s’est produit à Ferguson, dans le Missouri. Albuquerque, NM; Cleveland, Ohio; Seattle, Washington .; La Nouvelle-Orléans, LA .; Porto Rico et ailleurs.

Le Congrès a donné au ministère de la Justice cet outil dans leur carquois pour réformer les services de police en 1994, quelque trois ans après et en réponse à la Rodney King émeutes. Les sondes «Pattern-or-Practice» sont parfois appelées «14141 cas», après que le Code des États-Unis les autorise.

Garland a noté que l’enquête civile ne se substitue pas à l’enquête criminelle active sur l’affaire, et qu’aucune action en justice n’atténue la perte ressentie par la famille de George Floyd, a-t-il souligné dans un communiqué hier.

«Bien que les poursuites engagées contre l’État aient abouti, je sais que rien ne peut combler le vide que les proches de George Floyd ont ressenti depuis sa mort», a écrit mardi soir le procureur général. «Le ministère de la Justice a déjà annoncé une enquête fédérale sur les droits civils sur la mort de George Floyd. Cette enquête est en cours. »

Ancien président Donald Trump toutes les enquêtes sur les habitudes ou la pratique pendant son mandat, avec son ex-procureur général Bill Barr exprimant régulièrement une préférence pour des réformes volontaires par les services de police locaux plutôt que pour une réforme ayant force de loi. Dans la pratique, cela a mis un terme à la pression fédérale sur les départements locaux.

Le département de police de Minneapolis a précisé dans une déclaration que leur chef, Medaria Arradondo, «Salue» l’enquête.

«Lui et le département coopéreront pleinement», a écrit le département dans un communiqué. «Le chef comprend que le but de cette enquête est de révéler toute lacune ou tout comportement indésirable au sein du ministère et de fournir les ressources et les directives adéquates pour y remédier. Le chef a insisté sur le fait qu’il voulait faire du MPD le meilleur département possible. Avec l’aide du ministère de la Justice, le chef croit qu’il bénéficiera d’un soutien supplémentaire, dont il a demandé une partie au cours des trois dernières années, pour poursuivre les changements qu’il aimerait voir dans son ministère.

En 2017, le ministère de la Justice a sapé un point de discussion adopté plus tard par Trump et la droite politique, à savoir que les décrets de consentement résultant de sondages sur des modèles ou des pratiques empêchaient la police de faire son travail.

«L’étude du Vera Institute et celle de la Harvard Kennedy School ont spécifiquement testé la théorie selon laquelle l’application de la police diminue à la suite des décrets de consentement et n’ont trouvé aucune preuve d’un tel« dé-policing »- en effet, cette dernière étude a suggéré, au contraire, un effet positif sur la quantité et la qualité de l’activité policière », a constaté le ministère.

Malgré son aversion pour les services de police civilement enquêtés, Barr avait ouvert l’enquête criminelle sur Chauvin et aurait mis fin à un accord de plaidoyer, trouvant les preuves contre lui «écrasantes», selon le New York Times.

Dans un communiqué de presse, le ministère de la Justice a indiqué que l’enquête se penchera sur les questions de maintien de l’ordre discriminatoire et de recours à la force impliquant des personnes ayant des troubles du comportement en matière de santé et des manifestants. Le ministère de la Justice examinera les politiques, la formation et la supervision de la police de Minneapolis et examinera leurs systèmes internes de responsabilité.

Mise à jour – 21 avril à 13 h 47, heure centrale: Cette histoire a été mise à jour pour inclure la déclaration du département de police de Minneapolis et des informations sur la portée de l’enquête du ministère de la Justice.

