Merrick Garland abroge la directive de l’ère Trump limitant les “ décrets de consentement ” dans la surveillance de la police fédérale ⋆ .

Le procureur général Merrick Garland a annulé vendredi une directive de l’ère Trump qui limitait considérablement l’utilisation de «décrets de consentement» entre les gouvernements locaux et les autorités fédérales cherchant à réglementer les forces de police locales.

Un «décret de consentement» est un type d’accord entre deux parties, généralement supervisé par un tribunal, qui définit les procédures et processus afin de résoudre les différends sans attribuer la responsabilité pénale à l’une ou l’autre des parties.

L’administration Obama était connue pour avoir utilisé des décrets de consentement avec les gouvernements locaux pour cibler les forces de police prétendument coupables de violations des droits civils. Une note de 2018 de Jeff Sessions a fortement limité les situations dans lesquelles le gouvernement fédéral pourrait conclure ces décrets, Sessions notant que les arrangements peuvent «priver les représentants élus du peuple … du contrôle de leur gouvernement».

Vendredi, Garland a annulé cette note, émettant sa propre directive d’annuler l’ordonnance de Sessions et déclarant que le ministère de la Justice «reviendra au processus traditionnel qui permet aux chefs des composantes contentieuses d’approuver la plupart des accords de règlement, des décrets de consentement et l’utilisation de moniteurs dans les cas impliquant des entités gouvernementales étatiques et locales. »

«Ensemble, nous continuerons l’héritage du Ministère de promouvoir l’état de droit, de protéger le public et de travailler en collaboration avec les entités gouvernementales étatiques et locales pour atteindre ces objectifs», a déclaré Garland dans la note.

