Merrick Garland est pris dans un cornichon avec Steve Bannon

. Cela fait 16 jours que la Chambre contrôlée par les démocrates a approuvé une résolution d’outrage contre l’ancien politique de Trump à la Maison Blanche, Svengali Steve Bannon, pour son refus de témoigner devant le comité du 6 janvier. Ce qui est environ 16 jours de trop pour certains libéraux, qui ont commencé à se plaindre du manque d’action du procureur général Merrick Garland dans la poursuite d’une accusation d’outrage criminel contre Bannon. a demandé Kurt Bardella, un stratège démocrate, sur Twitter vendredi – exprimant un point de vue pas rare parmi les libéraux sur le site de médias sociaux.

Un groupe libéral – Free Speech for People – est allé jusqu’à demander à Garland de démissionner – suggérant que puisqu’il « ne veut pas intervenir, il est temps pour lui de démissionner ».

Les responsables du ministère de la Justice ne sont pas déconcertés par les appels à accélérer la décision d’outrage à Bannon Au milieu de ce chœur croissant de critiques, Garland – et son ministère de la Justice – sont restés silencieux.

« Le ministère de la Justice fera ce qu'il fait toujours dans de telles circonstances: nous appliquerons les faits et la loi et prendrons une décision, conformément aux principes de poursuite », a déclaré Garland lors d'un témoignage devant le comité judiciaire de la Chambre sur le le jour même où la Chambre a officiellement méprisé Bannon.

Alors que le président Joe Biden a souligné à plusieurs reprises qu’il ne se mêlerait pas des affaires du ministère de la Justice – cherchant à contraster clairement avec le rôle actif que le président Donald Trump a joué en essayant de diriger les actions du ministère – il a compliqué cette position. peu de temps après le vote d’outrage à la Chambre.

Lorsqu’on lui a demandé si les personnes qui avaient résisté aux citations à comparaître devant le comité du 6 janvier devaient être poursuivies par le ministère de la Justice, Biden a répondu: « Je le fais, oui ». uniquement sur les faits et le droit. Période. Point final », le mal avait été fait. « Le ministère de la Justice essaie de se détendre et de revenir sur l’erreur massive de Joe Biden », a déclaré Bannon sur son podcast « War Room ». « Il dit : ‘Non, ils devraient tous être mis en prison, ils devraient tous être des outrages criminels’, tout comme ça. Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne, Joe. » La position de Garland est peu enviable – prise entre les demandes libérales que Bannon soit jeté en prison pour avoir refusé de se conformer à l’assignation du comité et le désir de maintenir le ministère de la Justice au-dessus de toute allégation de règlement de comptes politiques. pour l’administration. « Je ne suis pas l’avocat du président, je suis l’avocat des États-Unis », a déclaré Garland lors de son audience de confirmation des charges. (Il a été confirmé 70-30, avec 20 républicains rejoignant les 50 démocrates pour voter pour.) Quelle que soit la décision de Garland, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le comité restreint du 6 janvier veut entendre Bannon. Dans les derniers jours de décembre, Bannon était au téléphone avec Trump, exhortant le président de l’époque à faire du 6 janvier – la date de la certification officielle du vote du Collège électoral par le Congrès – une sorte de position finale dans sa guerre contre la fraude électorale (inexistante). En tant qu’auteurs Bob Woodward et Robert Costa racontent dans leur livre « Peril » : [expletive] pistes de ski et le ramener ici aujourd’hui. C’est une crise. Bannon a déclaré, se référant au vice-président qui était en vacances à Vail, Colorado. « Bannon a dit à Trump de se concentrer sur le 6 janvier. C’était le moment de faire le bilan. » ‘Les gens vont aller ‘Qu’est-ce que le [expletive] se passe ici?’ Bannon croyait. ‘Nous allons enterrer Biden le 6 janvier, [expletive] enterrez-le. ‘« Si les républicains pouvaient jeter suffisamment d’ombre sur la victoire de Biden le 6 janvier, a déclaré Bannon, il serait difficile pour Biden de gouverner. Des millions d’Américains le considéreraient comme illégitime. Ils l’ignoreraient. Ils le renverraient et attendraient que Trump se présente à nouveau. » «Nous allons le tuer dans le berceau. Tuez la présidence Biden dans le berceau », a-t-il déclaré. »Bannon a également parlé à Trump dans la nuit du 5 janvier – après que le vice-président Mike Pence eut informé Trump qu’il n’annulerait pas les votes du Collège électoral le lendemain au Congrès. Woodward et Costa ont raconté cette conversation : « Trump a évoqué sa rencontre avec Pence. Il a déclaré que tout le comportement du vice-président avait changé – Pence n’était pas l’homme qu’il connaissait depuis longtemps. « Il était très arrogant », a déclaré Trump. « Bannon était d’accord. »

Bannon lui-même a reconnu son rôle dans le complot avec Trump pour saper la présidence de Biden le 6 janvier – et il a même en quelque sorte déclaré la victoire. « Il suffit de regarder ce que fait ce régime illégitime. Il s’est suicidé. D’ACCORD? Mais nous vous l’avons dit dès le début, exposez-le simplement, exposez-le simplement, ne reculez jamais, n’abandonnez jamais et cette chose va imploser.

