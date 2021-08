Merry Clayton rejoint le Grammy Museum pour une conversation sur toute sa carrière

Le 26 août, Joyeux Clayton et son producteur de longue date, ami et membre du Rock & Roll Hall of Famer, Lou Adler rejoindra le modérateur Scott Goldman dans une conversation dans le cadre de la programmation d’août 2021 du Grammy Museum. L’événement sera diffusé sur leur COLLECTION: service de diffusion en direct.

Le premier album de Clayton en plus de 25 ans, Beautiful Scars, est sorti en avril avec un grand succès. Le New York Times a déclaré que « sa force incroyable ne réside pas seulement dans sa voix », une déclaration à son retour triomphal à la musique, suite à l’horrible accident de voiture de 2014. Rolling Stone a qualifié l’album de “retour durement gagné”.

Le mois dernier, Merry Clayton a interprété la chanson titre de l’album “Beautiful Scars” (écrit par Diane Warren) sur Jimmy Kimmel Live. Le morceau n’est que l’une des dix chansons inspirantes qui incluent également une version émouvante de “Touch the Hem of His Garment”, son hommage à Sam Cooke et “Love Is A Mighty River”, écrite par Chris Martin et Terry Young de Coldplay. Clayton a également été présenté sur CBS Sunday Morning et NPR Tiny Desk.

Gratuit et disponible pour tout le monde à regarder sur le site Internet pendant 30 jours et en permanence sur COLLECTION:live™ ; Le service de streaming officiel du Grammy Museum.

Dans une interview avec NPR en 2012, Mick Jagger a rappelé les circonstances de Clayton chantant sur “Donnez-moi un abri” lors de la confection du Laisse le saigner album. “Quand nous sommes arrivés à Los Angeles et que nous étions en train de le mixer, nous avons pensé:” Eh bien, ce serait génial d’avoir une femme qui vienne faire le couplet viol / meurtre “, ou le refrain ou tout ce que vous voulez l’appeler”, Jagger mentionné.

«Nous avons téléphoné au hasard à cette pauvre dame au milieu de la nuit, et elle est arrivée dans ses bigoudis et a procédé en une ou deux prises, ce qui est assez incroyable. Elle est entrée et a renversé ces paroles plutôt étranges. Ce n’est pas le genre de paroles que l’on donne à n’importe qui – « Viol, meurtre/C’est juste à portée de main » – mais elle s’y est vraiment mise, comme vous pouvez l’entendre sur le disque.

Achetez ou diffusez Beautiful Scars.