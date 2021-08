Merson claque les signatures paresseuses d’Arsenal, dit qu’elles pourraient conduire au limogeage d’Arteta

in

Paul Merson estime que Mikel Arteta pourrait finir par payer avec son travail après avoir critiqué la décision du club de recruter deux joueurs cet été.

Dans l’état actuel des choses, les Gunners sont les plus dépensiers de la Premier League cet été. Les offres pour Ben White, Albert Sambi Lokonga, Aaron Ramsdale et Martin Odegaard signifient qu’ils ont dépensé plus de 130 millions de livres sterling.

Le retour d’Odegaard à l’Emirates Stadium a été confirmé vendredi. Le Norvégien, qui a impressionné en prêt la saison dernière, a coûté aux Gunners un montant initial de 27 millions de livres sterling.

Merson, cependant, estime que sa capture s’avérera une erreur coûteuse et pourrait, en fin de compte, conduire à sa hache.

« Mikel Arteta fait une erreur en signant Martin Odegaard – et son travail pourrait bientôt être en jeu », Merson a écrit dans sa chronique Daily Star.

«Arsenal a déjà perdu contre Brentford et maintenant ils doivent jouer contre Chelsea et Manchester City.

«Ils pourraient être en bas de la ligue et je ne pense pas que le conseil d’administration va rester longtemps avec Arteta s’il fait une mauvaise course.

“Si Odegaard voulait vraiment être à Arsenal qu’il aurait signé à la fin de son prêt. Mais il ne voulait pas les rejoindre. Il voulait retourner au Real Madrid.

« Il n’a pas exactement arraché d’arbres en prêt, n’est-ce pas ? Odegaard n’a marqué que deux buts ! Je pense que c’est une erreur. Je pense que c’est une autre signature paresseuse.

Arteta est également en désaccord avec Arteta pour les frais énormes que les Gunners ont dépensés pour signer Ramsdale.

“Aucune autre équipe de Premier League n’allait pour lui [Odegaard]. Personne d’autre n’essaie de signer Aaron Ramsdale non plus.

« Je me demande si c’est vraiment Arteta. Mais qui que ce soit, ce sera Arteta qui en paiera le prix si tout va mal.

“Tout pourrait arriver quand Arsenal affrontera Chelsea ce week-end, mais je pense que ce sont de grosses semaines pour mon ancien club.”

De Willian à White: notation des transferts de Mikel Arteta en tant que patron d’Arsenal

Merson mécontent des sorties d’Arsenal

Le recrutement “paresseux” d’Arsenal a également valu une réprimande de Merson plus tôt dans la semaine.

L’ancienne star des Gunners a également remis en question leur réflexion sur la vente de Joe Willock et la signature l’été dernier de Willian.

« C’est inquiétant à Arsenal. Vous pensez toujours : « Où vont-ils ? Edu est arrivé, et le recrutement a été paresseux, si je suis honnête. C’était : « Oh, nous prendrons Willian gratuitement… nous prendrons David Luiz pour pas cher. »

«Je me souviens qu’il y a des années dans le football, les managers étaient jugés sur les signatures. Parfois, je pense qu’Arteta est laissé pour compte, et je ne sais pas à quel point il a son mot à dire dans tout cela.

«Pourquoi laisseriez-vous Joe Willock partir? Je ne dis pas qu’il est la réponse, mais il est passé par le club et veut 25 millions de livres sterling. Ce genre d’argent ne changera pas Arsenal. Ce n’est pas comme une vente Harry Kane ou Jack Grealish où vous obtenez 100 millions de livres sterling et pouvez reconstruire l’équipe.

“Mais Arsenal est prêt à payer beaucoup d’argent à Willian. Où est l’avenir là-dedans ? C’est des solutions rapides. Willock est sûrement un futur joueur et pour le présent, et peut être impliqué dans le plan.

