Merson émet un avertissement à Man City Kane; ils “ne s’en sortiront pas”

in

L’ancien attaquant d’Arsenal et d’Angleterre, Paul Merson, a exhorté Manchester City à débourser de l’argent pour signer Harry Kane et arrêter de déconner.



City a été lié au skipper anglais tout l’été après avoir déclaré qu’il préférait quitter Tottenham. Sans surprise, le président des Spurs, Daniel Levy, a imposé un prix énorme à l’attaquant. On pense que les Londoniens du nord veulent 160 £, City ne voulant pas égaler cette valeur.

On dit qu’ils ont offert 120 millions de livres sterling, mais même cela ne suffit pas. La situation est partie Kane dans les limbes et il n’a pas encore figuré pour le club cette saison.

Les Spurs ont réussi à battre City lors de leur premier match de la saison. De nombreux experts ont souligné que, malgré la richesse des citoyens, ils manquent encore d’un véritable attaquant.

Et, après avoir assisté à la défaite 1-0 contre les hommes de Nuno Espirito Santo, Merson est d’accord.

Quelle prochaine étape pour Robert Lewandowski – Man City, Liverpool, le Real Madrid ou rester au Bayern Munich ?

“Cela fait mal à Manchester City parce qu’ils ont évidemment besoin de lui aussi”, a-t-il écrit dans The Daily Star. “Ils n’ont pas un seul avant-centre de classe mondiale et la ligue est plus compétitive que jamais.”

La discussion de vendredi s’est tournée vers Les alternatives de la ville s’ils ne parviennent pas à débarquer Kane. L’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic a été mentionné en relation avec l’équipe de Pep Guardiola, par Gazzetta dello Sport.

Ironiquement, l’attaquant serbe de 21 ans était également lié aux Spurs. Mais Kane est l’homme que le tacticien espagnol veut.

La réputation de Kane en jeu

City doit recruter un attaquant pour remplacer le défunt Sergio Aguero. Il y a d’autres attaquants sur le marché, mais le record de buts de Kane est parmi les meilleurs.

C’est aussi un modèle de football, ce que Merson pense avoir été terni par les événements récents.

“Cela nuit aussi à Harry Kane parce que sa réputation est traînée dans la boue”, a-t-il ajouté. «Les gens l’ont toujours désigné comme ce modèle parfait.

«Le père de famille qui ne fait jamais la fête ou ne sort jamais de la ligne. Mais ensuite, il ne se présente pas à l’entraînement et les fans sont sur son dos.

Les champions de Premier League divertissent Norwich City samedi après-midi. Ce sont de forts favoris pour enregistrer les premiers points de la nouvelle campagne.

Mais Merson pense que la victoire ne fera que masquer les vrais problèmes de l’Etihad.

“City peut s’en tirer ce week-end parce qu’ils ne jouent qu’à Norwich”, a-t-il poursuivi. « Mais ils ne s’en tireront pas pour toujours. Ils doivent arrêter de déconner et en payer le prix.

LIRE LA SUITE: Le hotshot très demandé de Man City prend un engagement futur majeur