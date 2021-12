Merson exhorte Liverpool à signer une star « différente » qui « coche toutes les cases » pour le défi du titre

Paul Merson pense que Liverpool devrait envisager de signer un attaquant comme l’as des Wolves Raul Jimenez dans la fenêtre de transfert de janvier.

Les Reds sont actuellement impliqués dans une bataille pour le titre de Premier League. Il s’agit d’une course à trois chevaux entre les Merseysiders, Manchester City en tête de table et Chelsea, troisième. Les hommes de Jurgen Klopp ont remporté six matchs consécutifs de haut niveau avant de faire match nul 2-2 avec Tottenham.

Ils n’ont que trois points de retard sur les champions de Pep Guardiola mais ne peuvent se permettre aucune erreur, les Citizens étant également sous une forme scintillante. Cependant, les choses vont se corser en janvier.

Les attaquants vedettes Mohamed Salah et Sadio Mane seront en mission internationale au Coupe d’Afrique des nations. Diogo Jota et Roberto Firmino seront toujours sur place, tandis que Divock Origi est disponible pour intervenir.

Mais l’ancienne star d’Arsenal et d’Angleterre, Merson, pense que Klopp doit faire un pas et se tourner vers les West Midlands.

« Liverpool doit signer un avant-centre comme Raul Jimenez en janvier – et pas seulement comme couverture pour la Coupe d’Afrique des nations non plus », a-t-il écrit dans The Daily Star. «Ils ont besoin de quelqu’un pour entrer pendant que Sadio Mane et Mo Salah sont absents, oui. Mais je pense qu’ils ont aussi besoin de quelqu’un pour l’avenir.

«Ils ont besoin d’un joueur qui peut mettre la pression sur les trois premiers et les aider à remporter des titres de champion de manière cohérente au cours des prochaines années. Ce n’est pas bon de venir deuxième pour les cinq prochaines années.

Et le spécialiste de Sky Sports ressent le talisman des Wolves serait la bonne personne.

« Diogo Jota et Roberto Firmino sont de très bons joueurs mais je pense toujours qu’ils ont besoin d’un bon avant-centre et s’ils faisaient venir Jimenez, il jouerait », a-t-il ajouté.

« Il n’aurait pas besoin de jouer chaque semaine, mais il aurait du temps de jeu. Liverpool joue tellement de matchs par saison et il pourrait leur donner quelque chose de différent.

Jimenez a le bon tempérament pour un rôle marginal

Il ne fait aucun doute que Salah et Mane sont essentiels à la cause de Liverpool. Salah a été qualifié de meilleur joueur du monde sous sa forme actuelle.

Et il est difficile d’argumenter contre ce surnom. Mais Merson est catégorique que Jiménez pourrait faire un travail de sauvegarde décent.

« C’est une version plus grande de Firmino qui marque plus de buts », a-t-il poursuivi. «Il peut faire court et a cette vision. Et il a joué assez de fois avec Jota aux Wolves.

«Je pense qu’il coche les cases. Je pense que c’est une belle signature. Il entrerait et ne sentirait pas la puanteur s’il ne jouait pas toutes les semaines. C’est ce dont ils ont besoin.

