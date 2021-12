Merson explique pourquoi Bielsa a un trait inquiétant de Wenger mais a la doublure argentée de Leeds

La légende d’Arsenal, Paul Merson, a révélé pourquoi le patron de Leeds, Marcelo Bielsa, lui rappelait Arsène Wenger lors de ses dernières années à la tête du nord de Londres.

Wenger a passé 22 ans à la tête des Gunners, bien que ses dernières saisons au club aient suscité de nombreuses critiques de la part des experts et des fans. Il est finalement parti en 2018, affirmant à l’époque que la sortie n’était « pas sa décision ».

Et maintenant, Merson a déclaré les similitudes qu’il voit entre le Français et Leeds chef Bielsa.

L’équipe d’Elland Road, blessée, a actuellement du mal à se classer 16e du classement de la Premier League. Ils ont également concédé 11 buts lors de leurs deux derniers matchs, dont une défaite 4-1 contre Arsenal samedi.

Et en parlant à Sky Sports, Merson a semblé mettre le doigt sur la tête avec l’argentin.

Il a déclaré: « L’insistance de Marcelo Bielsa à jouer de la même manière me rappelle beaucoup les dernières années d’Arsène Wenger à Arsenal.

« Je me souviens avoir couvert Manchester United contre Arsenal en 2011. Arsenal s’est présenté à Old Trafford avec une équipe affaiblie, nous avons tous dit dans le studio Super Sunday que Wenger avait besoin de changer les choses et qu’il ne pouvait pas sortir et jouer comme si tous ses de grands joueurs étaient sur le terrain.

« Qu’a fait Wenger ? Il est sorti, a joué la même chose, et Arsenal a été battu 8-2, je ne l’oublierai jamais. C’est exactement ce que je vois de Bielsa à Leeds United maintenant.

« Ils sont allés à Manchester City sans joueurs, ils ont joué exactement de la même manière que d’habitude, et c’était embarrassant, je le ressentais pour les joueurs. Le manager doit avoir un autre plan de match sur lequel se rabattre lorsque les besoins le doivent.

Bielsa doit s’adapter

« Leeds a été complètement détruit en l’absence de certains acteurs clés, mais le manager doit changer les choses. Il doit accepter que, sans ces joueurs, l’équipe doit rester solide, mettre les hommes derrière le ballon et rendre difficile le but de l’opposition.

«Je veux dire, Arsenal manquait de gardiens à Elland Road et il y avait à peine cinq minutes au compteur. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir.

Merson a ajouté: «Je ne vois pas Leeds tomber, aucune chance, ils ont du personnel clé qui revient de blessure assez bientôt. Ce sera à eux de renverser la vapeur.

« Ma plus grande préoccupation avec Leeds est que j’aime les regarder jouer mais ce n’est pas bon. Je suis neutre, j’adore les regarder, tu sais juste que tu vas avoir un match de football bourré d’action. Mais ce n’est pas bon, surtout quand vous ne gagnez pas de matchs de football.

