Merson pense qu’Arsenal pourrait vraiment lutter contre un joueur de Chelsea

Paul Merson a déclaré sur Sky Sports News (12 h 16, le 14 août 2021) que l’Arsenal de Mikel Arteta aurait du mal contre l’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku.

Arsenal affrontera Chelsea à l’Emirates Stadium en Premier League dimanche prochain.

Les Gunners débuteront le match après une défaite 2-0 contre Brentford en championnat.

Les défenseurs centraux d’Arsenal Ben White et Pablo Mari ont lutté contre l’attaquant de Brentford Ivan Toney.

L’attaquant de Chelsea Lukaku est disponible pour le match contre Arsenal, et l’ancienne star des Gunners Merson pense que ce sera difficile pour l’équipe de Mikel Arteta.

Merson a déclaré sur Sky Sports News (12 h 16, le 14 août 2021) : « Vous pensez quand Lukaku joue contre alors ? Mon Dieu. Tu sais ce que je veux dire. Il est la dernière personne contre laquelle vous voulez jouer si vous êtes Arsenal, la dernière personne.

Inquiétude pour Arsenal

Lukaku est l’un des meilleurs attaquants du monde, et l’ancienne star de Manchester United sera déterminée à revenir sur le terrain à Chelsea.

Le joueur de 28 ans créera toutes sortes de problèmes pour White et Mari et posera un défi très physique.

Arsenal était défensivement médiocre contre Brentford, et ils doivent faire beaucoup mieux s’ils veulent arrêter Chelsea.

Selon ., Lukaku a marqué 113 buts en 252 matchs de Premier League.

Le joueur de 28 ans a marqué 24 buts et donné 11 passes décisives en championnat la saison dernière, et a marqué 23 buts et fourni deux passes décisives en championnat en 2019-2020.

