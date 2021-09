Merson remet les pendules à l’heure en réfutant les allégations fantaisistes de la star sur Arsenal

L’ancienne star des Gunners, Paul Merson, estime que les joueurs d’Arsenal méritent d’être anoblis s’ils peuvent réaliser les ambitions définies par Martin Odegaard.

Les Londoniens du nord ont récolté leurs premiers points de la nouvelle saison lors de la quatrième tentative samedi. celle de Pierre-Emerick Aubameyang Le but en deuxième mi-temps était suffisant pour assurer une victoire 1-0 sur Norwich City aux Emirats. Cela laisse Arsenal 16e du classement et soulage la pression sur le manager assiégé Mikel Arteta.

Le défi est maintenant de maintenir l’élan et d’essayer de grimper au classement.

Odegaard a signé des mandats permanents au club cet été après avoir passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt. Le joueur de 22 ans a effectué deux départs dans l’élite en 2021-2022 après avoir joué 14 fois la saison dernière.

Malgré les récents déboires du club, l’international norvégien reste optimiste quant à l’avenir.

Dans une interview plus tôt cette semaine, il exposé les intentions du côté.

“Pour amener le club au sommet du classement, près du sommet de la ligue et se battre pour le football européen et se battre pour les trophées”, a-t-il déclaré, selon The Mirror. «Je pense que pour cette saison, nous voulons évidemment revenir au football européen. Ce sera important pour nous, les joueurs, le club et les fans.

“Ensuite, j’espère qu’avec le temps, gagner des trophées, la Ligue des champions et, espérons-le, gagner le championnat d’ici quelques années.”

Ce calendrier pour la gloire semble très peu probable et Merson n’a pas tardé à ramener le joueur et Arsenal sur terre.

“Non non. Je pense qu’il faut commencer à faire de petits pas. Ce doit être un progrès constant », a-t-il déclaré à Sky Sports News. «Je pense que les joueurs qu’ils ont amenés sont des joueurs plus jeunes – Arsenal construisait une équipe autour de Smith Rowe il y a trois semaines et il n’est plus dans l’équipe maintenant.

« S’ils peuvent entrer dans les quatre premiers au cours des deux prochaines années, ils ne seront pas loin de la reine mettant l’épée sur leurs épaules. Ils seront honorés.

La réaction des fans d’Arsenal ravit le manager

Les semaines ont été difficiles pour Arteta, avec des points d’interrogation sur son avenir. Et après le triomphe des Canaries, il a révélé l’ascenseur qu’il a reçu.

« Après trois défaites, les choses se compliquent. Je dois dire que cela a été les 10 ou 14 meilleurs jours de ma carrière professionnelle », a-t-il déclaré. « Pas le plus simple, mais le meilleur. Vous apprenez beaucoup dans les moments difficiles, avec qui vous êtes.

“Dans les moments difficiles quand vous voyez les gens et le niveau d’organisation et les fans que nous avons.”

Et l’Espagnol a poursuivi en disant: “J’avais des points d’interrogation pour être honnête, mais je viens de voir des fans incroyables essayer d’inspirer une équipe en essayant de leur dire que nous sommes prêts à souffrir avec vous et que nous allons vous soutenir.”

