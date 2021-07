Mert Alas sur la fabrication de son soixante et onze gin « nocturne » – WWD

LONDRES – Mert Hélas du duo de photographes de mode Mert et Marcus aime boire du gin on the rock avec un groupe d’amis proches le soir.

Bien sûr, il ne sera pas offensé si d’autres mélangent du gin tonic ou du Coca light, « mais ce n’est pas mon choix. Je l’aime sur les rochers et j’essaie de convertir mes amis pour l’essayer sur les rochers, mais sans force », a-t-il déclaré lors d’un appel Zoom.

Son penchant pour cette boisson en particulier l’a poussé à passer plus de quatre ans à créer un gin unique en son genre, et le résultat est Seventy One, un gin après les heures dans une bouteille en forme de parfum de luxe Art Déco – et ça sent comme un, aussi.

« Tout ce que j’ai fait sur ce gin est une ode à la belle et mystérieuse nuit. Je veux avoir une vie nocturne inspirante, créative, élégante, envoûtante et mystérieuse. Seventy One est définitivement un gin très nocturne », a-t-il déclaré.

La marque tire son nom de sa technique de repos unique, car le gin est vieilli dans trois fûts de chêne différents pendant 71 nuits pour un goût idéal.

“C’était un timing parfait imprévu”, a-t-il ajouté. « Nous testions la période de repos comme tous les 30 jours. Nous étions dans la distillerie et une nuit, nous travaillions sur des trucs à la distillerie et nous avons tous dit : goûtons ça, voyons comment c’est de toute façon, peu importe si nous avons 30 jours de plus, 20 jours plus à faire. Quand nous l’avons goûté, nous avons tous dit : ‘Oh mon Dieu. C’est fantastique. Alors arrêtons-nous ici », et la distillation a dit qu’aujourd’hui est le 71e jour, alors nous nous sommes dit « super, c’est le nom de la marque ».

Gin a suivi Alas depuis le tout début. «Ça me transporte dans ma jeunesse. Des souvenirs avec ma mère et ma famille en train de préparer un gin d’été et d’y ajouter des noisettes et je me souviens de l’odeur. Quand j’ai commencé ce voyage, je cherchais le sentiment que je ne savais pas que c’était dans mon subconscient ; ce goût. Mon amour du gin et mes souvenirs m’ont conduit dans cette direction », a-t-il déclaré.

Le photographe a déclaré que la marque de gin n’était pas un projet de vanité. Il a participé à toutes les étapes, jusqu’au remplissage des fûts et au choix des plantes.

« Je suis un fan obsessionnel du gin. Je bois toutes sortes de gin. Je goûte et je critique et je change, et j’y ajoute des choses. J’ai passé beaucoup de temps à créer Seventy One pour le rendre plus profond, plus rond, plus audacieux, plus lisse et plus caractéristique.

« J’ai essayé probablement 700 distillations. J’ai tout essayé. C’était comme si, quand je faisais les choses, j’aime contrôler chaque étape. C’est la seule façon que je connais, je ne connais pas mieux donc je dois acquérir des connaissances, je dois travailler avec pour pouvoir les perfectionner. Pour moi, c’était comme un orchestre et je suis le chef d’orchestre », a-t-il déclaré.

Pour correspondre au nom Eau De Nuit et au fait que le gin, en fin de compte, a été fabriqué de manière similaire à la fabrication de parfums, Hélas a ajouté la reine de la nuit, ou Selenicereus grandiflorus, un rare et doux parfum de floraison nocturne. fleur de cactus, sur le genévrier, l’angélique, la rose, le pamplemousse et le quinquina pour arrondir le mélange final.

«C’est une plante rare qui a le genre de sens du jasmin brut qui est un beau jasmin terreux – je ne sais pas comment le décrire mieux que ça. Elle ne fleurit qu’une nuit en été et au premier lever du soleil elle meurt, donc c’est en fait une fleur de nuit et c’est une fleur nocturne donc c’est sa beauté, son histoire m’a fasciné pendant de nombreuses années », a-t-il expliqué. .

Vers la fin du projet, pour un dernier sceau d’approbation, Hélas a demandé à son ami, le parfumeur français Dominique Ropion, de goûter et de sentir le gin.

« Il n’a rien changé. Il m’a renforcé et rassuré sur les choses que je ressentais lorsque je dégustais Seventy One. Il m’a assuré que je goûtais les bonnes choses et que je sentais le bon sens et cela m’a donné un regain de confiance.

Fabriqué en petit lot aux Pays-Bas, le gin premium sera d’abord disponible sur son site officiel pour 140 livres la bouteille à partir du 12 juillet. Chilton Firehouse à Londres sera son premier revendeur mondial.

Hélas, il a dit qu’il n’avait pas fabriqué le gin avec “la puissance commerciale à l’esprit”.

«Je ne commence jamais un match avec ça. Si ça tourne dans ce sens, je suis content mais pour moi, faire ça c’était pour moi, je faisais ça pour moi et mes amis et ma famille, ça a commencé par une obsession.

« C’est très difficile à faire. Il faut beaucoup de temps pour le faire. Il a beaucoup de techniques difficiles, beaucoup d’ingrédients coûteux, donc le prix se justifie, et surtout, il ne sera pas partout. Ce sera dans des endroits sélectionnés qui appartiennent probablement à mes amis ou à un bar où j’aime aller, ou à l’hôtel dans lequel j’aime séjourner. Ça va commencer petit, un tout petit badge avec une petite accessibilité », a-t-il ajouté. .