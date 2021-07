Merveilles de la crypto-monnaie – The Bitcoin News ⋆ Crypto nouveaux médias

La crypto-monnaie est un type de fichier numérique qui fonctionne comme de l’argent réel à utiliser pour acheter des biens et des services et les échanger à des fins lucratives. Il utilise un registre en ligne pour la protection des transactions en ligne. La cryptographie qui signifie “la science de la dissimulation d’informations” sont les mêmes fichiers qui ont été utilisés pour créer une crypto-monnaie. Le contrôle décentralisé est utilisé par la crypto-monnaie, ce qui signifie que la monnaie fiduciaire dans ledit compte n’est pas contrôlée par une personne ni par le gouvernement, mais qu’elle fonctionne via un grand livre distribué. une liste de transactions partagée par tout le monde basée sur la technologie Blockchain. Une Blockchain est une base de données qui stocke et maintient une liste sans cesse croissante de blocs de données, chacun contenant des lots de transactions, à l’abri de la falsification et de la révision (par exemple, tels qu’utilisés pour les transactions financières dans les crypto-monnaies comme le bitcoin). En termes simples, il s’agit d’un type de système qui permet des paiements et des transactions en ligne sécurisés, désignés comme des jetons virtuels.

Étant donné que la crypto-monnaie représente de l’argent numérique, la plupart des casinos en ligne sont très heureux de l’accepter, surtout Bitcoin en raison de sa commodité et de ses transactions plus rapides. Trouver le meilleur casino en ligne également connu sous le nom de löydä parhaat uudet netticasinot en Finlande est facile grâce aux ordinateurs et à Internet. Les casinos en ligne offrent un large éventail de jeux en ligne qui conviendraient aux goûts finlandais, des bonus et des promotions hors du commun et un service client amical. Toutes les formes de transactions commerciales sont acceptées ici, y compris les crypto-monnaies

Deux catégories de crypto-monnaies

• Des pièces comme Bitcoin et Altcoin

– Un Bitcoin est une monnaie numérique populaire qui est produite par des solutions informatiques à des problèmes mathématiques complexes. Il s’agit d’une forme indépendante d’entité de transactions monétaires, la Banque centrale n’y est donc pas associée.

– Un altcoin est une pièce de crypto-monnaie alternative au Bitcoin. Il fait référence à un groupe d’autres crypto-monnaies autres que Bitcoin.

Différents Top Altcoins

1. Litecoin (LTC)

Lancé en 2011 par un ancien employé de Google Charlie Lee, le logiciel de cet Altcoin a une similitude intrinsèque avec Bitcoin et est un peu plus rapide.

2. NÉO

Fondé par Da Fongfei et Erik Zhang en 2014 en Chine, ce type d’Altcoin soutient l’économie numérique intelligente en permettant des applications décentralisées ou « dapps » qui peuvent faciliter les transactions rapides grâce à des contrats intelligents.

3. Stellaire (XLM)

Ce type d’Altcoin a opté pour la commodité de l’utilisateur car il se connecte facilement aux banques des clients et aux systèmes de paiement de manière rapide et sécurisée. Fondé par Joyce Kim et Jed McCaleb en 2014, il est conçu pour faciliter l’échange de fonds dans le monde entier grâce à sa crypto-monnaie.

4. Éther (ETH)

Considéré comme le deuxième plus grand Crypto au monde après Bitcoin, il est donc considéré comme le plus grand des Altcoins. Proposé par le programmeur Vitalik Buterin en 2013, son objectif est de propager des plateformes financières et d’aider à lancer d’autres altcoins par le biais d’offres initiales de pièces.

5. Dogecoin (DOGE)

Le plus récent Altcoin, mais attire rapidement l’attention des médias sociaux grâce à Elon Musk et à des célébrités telles que Snoop Dogg et Gene Simmons. Ce type d’Altcoin a été créé par Billy Markus et Jackson Palmer en 2013.

• Jetons

Les jetons sont distribués via une « offre initiale de pièces de monnaie » (ICO) similaire à une offre d’actions. Les jetons sont utilisés à des fins d’investissement, pour stocker de la valeur ou pour effectuer des achats. Dans Crypto-monnaie, les jetons sont utilisés pour collecter des fonds pour les ventes de couronnes.

Les jetons peuvent être représentés comme suit :

– Jetons de valeur tels que Bitcoin

– Jetons de sécurité utilisés pour protéger le compte des clients

– Jetons utilitaires pour des usages spécifiques

Avantages de la crypto-monnaie :

– Rentabilité élevée possible

– Diversité réalisable

– Transparence

– Accessibilité rapide

– Intimité

Inconvénients de la crypto-monnaie :

– Compliqué à comprendre

– Peut être affecté par les fluctuations du marché

– Pas de sécurité

La crypto-monnaie est une autre forme de paiement qui est très essentielle pour les parieurs en ligne, surtout si nous parlons de commodité, bien qu’elle ne garantisse pas la sécurité et soit parfois incompréhensible.