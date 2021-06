Meryl Streep révèle qu’il s’agissait d’une torture lors du tournage de “Le diable s’habille à la mode” – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Sans aucun doute, le film ‘The Devil Wears Fashion’ est l’un des films les plus rentables et malgré le fait que l’histoire soit la préférée du public, l’actrice multi-primée, Meryl Streep, ne semble pas l’avoir apprécié .

Meryl joue le rôle de Miranda Priestly, la rédactrice en chef du célèbre magazine de mode Runway, qui rend la vie misérable au personnage d’Andy, interprété par Anne Hathaway, même si au final elle a une grande leçon.

L’actrice multi-récompensée a révélé que pendant le tournage du film, elle n’avait pas passé un très bon moment, car elle est devenue déprimée lorsqu’elle a vu son personnage à l’écran.

Il y a 15 ans, “Les diables s’habillent en Prada” sont sortis sur les écrans de cinéma et les acteurs se sont rencontrés lors d’un appel vidéo pour raconter quelques anecdotes du film.

C’est là que Meryl Streep a raconté être tellement dans son rôle qu’elle s’est sentie déprimée : « C’était horrible, je me sentais misérable dans ma caravane. Je pouvais entendre tout le monde rire, j’étais tellement déprimé. J’ai dit : Eh bien, c’est le prix à payer pour être le patron. C’est la dernière fois que j’essaye de faire un personnage comme ça”, a-t-il révélé.

L’information a été confirmée par l’actrice Emily Blunt, qui a noté que l’actrice avait changé d’attitude tout au long du tournage, car elle était très sociable au début.

« Meryl est très sociable et drôle, mais d’une certaine manière, le tournage n’était pas le meilleur pour elle. C’était comme si elle était inaccessible, vous pouviez vous approcher d’elle et lui dire quelque chose de drôle, mais ce n’était pas pour elle », a-t-il déclaré.

Bien sûr, Anne Hathaway n’a pas pu se taire et a souligné que c’était grâce à l’attitude de Meryl Streep qu’elle avait pu créer son personnage.

«Je me sentais intimidé, mais je me sentais toujours pris en charge. Je savais que tout ce que je faisais pour créer cette peur me profitait car elle aussi prenait soin de moi », a-t-elle déclaré.

Pourtant, malgré la mauvaise situation qu’a traversée Meryl Streep, les fans du film admirent le travail d’acteur de l’actrice et ont même envie de l’imiter.