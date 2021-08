“Mes 2 femmes” de Lalo et ses Nordistes : Ce que vous ne saviez pas

Avec l’aimable autorisation de Maria del Mar Barcelo “Mes deux femmes” de Lalo et ses habitants du Nord : 5 faits à savoir

Lalo et ses habitants du Nord Ils sont connus pour interpréter des chansons inspirées d’histoires vraies. En juillet dernier, le groupe musical régional mexicain a sorti son nouveau single “Mis Dos Mujeres”. La chanson -produite par Everardo Villa “Lalo” et composée par Alejandra Isabel, qui est productrice de télévision et compositrice ; et José Luis Morín, producteur de musique et compositeur – expose un thème social vécu par de nombreuses familles mexicaines et centraméricaines qui se séparent à la recherche d’un avenir meilleur en traversant la frontière des États-Unis.

La chanson « Mis Dos Mujeres » raconte l’histoire d’un homme qui a laissé une femme avec son fils pour traverser la frontière et trouve maintenant une autre femme vivant une nouvelle vie.

L’impressionnante production audiovisuelle, sans aucun doute, expose toute la souffrance des familles immigrées lorsqu’elles se séparent.

Si quelque chose peut être mis en avant dans cette nouvelle chanson, en plus des paroles, c’est bien le bijou audiovisuel qu’est le clip. C’est pourquoi nous mentionnons ici 5 faits intéressants que vous ne saviez pas sur le tournage de “Mes deux femmes”. Ci-dessous, vous pouvez voir la vidéo complète de “Mis Dos Mujeres”.

Ce qu’il faut savoir :

1. Le clip vidéo a été tourné dans une grange

Le clip de “Mis Dos Mujeres” a été tourné dans une ancienne “grange” qui nous a permis de montrer une image de ce que vit la famille mexicaine et a été réalisé sous la direction d’Oseas Marroquí et de sa société “Spectacular Media” basée à Atlanta, Géorgie.

2. Une partie de la vidéo a été tournée en Géorgie

Une autre partie du clip a été tournée dans la ville de Rome, en Géorgie, dans une ancienne usine qui produisait des « pantalons » qui a fermé ses portes dans les années 80.

3. La signification de « YUPANQUI » est un terme quechua / h2>



Le nom du garçon dans le clip est Kenier Yupanqui Meza. La signification de “YUPANQUI” est un terme quechua et a ses origines dans la Sierra del Pérou. YUPAY = est défini comme : compte l’heure actuelle. YUPANQUI = vous compterez au futur. Elle a 5 ans et aime jouer.

4. Préparer un sac à dos avec des tortillas, du fromage et des tacos est une coutume mexicaine.

La jeune actrice qui joue la femme mexicaine dans le clip on la voit préparer le sac à dos où elle met des tortillas, du fromage et des tacos aux haricots pour la route, ce qui est une coutume très mexicaine.

5. Lalo voulait traverser le lac Fort Yargo à la nage

Lalo voulait traverser à la nage le lac Fort Yargo, un lac très froid et marécageux d’une profondeur de 24 pieds. S’identifiant au sentiment du départ de sa « famille » dans ce clip qui nous laisse aussi avec la question forcée, est-il possible qu’un homme puisse aimer deux femmes à la fois ?

Jouer

Lalo et ses Norteños… Mis dos Mujeres OfficialMis dos mujeres video auteurs officiels Alejandra isabel caraa jose luis morin facebook.com/Laloysusnortenos/2021-07-15T01:40:59Z

Dites-nous si vous vous identifiez à cette chanson de Lalo et ses habitants du Nord.