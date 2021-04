Mes 8 principales tendances d’investissement pour 2021

Les jours fériés ne sont généralement pas mes jours préférés à cause de l’évidence…

Source: Shutterstock

Le marché boursier est fermé. Que diable suis-je censé faire les jours sans bourse?

Mais aujourd’hui, c’est mieux que la plupart des jours fériés. Je prends le temps supplémentaire de me pencher sur de nouvelles opportunités d’investissement pour le reste de 2021 et au-delà.

Dans le nouvel épisode de MoneyLine d’aujourd’hui, je me concentre sur huit de mes principales tendances non seulement pour les neuf prochains mois… mais pour de nombreuses années dans le futur. Pour chacun d’eux, je soulignerai également certaines des actions qui, à mon avis, sont bien positionnées.

L’un des thèmes d’investissement est le boom immobilier. le FNB iShares US Home Construction (CHAUVES-SOURIS:ITB) atteint de nouveaux sommets historiques à mesure que la demande de logements augmente. Redfin (NASDAQ:RDFN) a déclaré que le prix médian des maisons est en hausse de 17% par rapport à l’année dernière et à des niveaux records. Est-ce une bulle immobilière ou juste le début de quelque chose de grand?

Ma tendance préférée en matière d’investissement à long terme est probablement l’avenir du transport. Un nouveau projet de loi d’infrastructure a été annoncé, et il indique que l’industrie devrait voir un afflux de plusieurs centaines de milliards de dollars. Mais est-ce suffisant?

L’énergie propre est une tendance évidente qui a déjà commencé. C’est aussi une grande partie de la facture d’infrastructure, et UBS a récemment déclaré que 140 billions de dollars (oui, avec un «T») seront dépensés pour décarboner le monde au cours des trois prochaines décennies. Si c’est exact… c’est beaucoup d’argent qui traîne.

Ensuite, je veux parler des SPAC. Vous les aimez… vous les détestez… la question est de savoir quoi en faire. Sont-ils une mode ou une tendance? Je vais vous donner mon avis aujourd’hui – plus deux SPAC que vous ne voulez pas ignorer.

Et c’est loin de tout…

Je parle également de la grande réouverture, de l’impression 3D, des stocks d’achat-location et des dépenses de consommation chinoises. De plus, mon point de vue sur Bitcoin (CCC:BTC-USD), l’or, le dollar américain, l’emploi… et de quoi parler à la table de Pâques dimanche.

Cliquez ici pour regarder le dernier épisode de MoneyLine.

Passe un bon weekend. Je vous souhaite, à vous et aux vôtres, de merveilleuses et sûres vacances de Pâques.

À la date de publication, Matt McCall détenait Bitcoin. Il ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

