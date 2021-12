Mes avertissements de retraite ‘peut-être besoin d’une nouvelle famille’

Kimi Raikkonen n’a pas de projets post-Formule 1, mais s’interroge sur la qualité de vie de ceux qui l’avertissent que « le plafond va lui tomber » sur la tête.



Ayant débuté en Formule 1 en 2001, la carrière légendaire de Raikkonen, qui l’a vu devenir le pilote le plus expérimenté de tous les temps, est désormais terminée.

L’homme de 42 ans a clairement indiqué qu’il voulait échapper aux horaires de sa vie, avec une saison de Formule 1 limitant sévèrement son temps à la maison avec sa famille.

C’est maintenant la vie dans laquelle il s’installe, une juxtaposition complète étant passée du rythme fulgurant de la vie d’une carrière en F1 à une scène plus normale où il se relaxe entouré de ses proches.

Pour certains athlètes, un tel changement peut être un peu inquiétant, mais pas pour Raikkonen.

Interrogé par Auto Motor und Sport s’il a peur de cette vie différente, Raikkonen a répondu : « Je ne vois pas pourquoi. Non, j’ai hâte.

« Beaucoup de gens m’ont déjà prédit : si vous êtes à la maison pendant six mois, le plafond vous tombera sur la tête. Si c’est ce qui leur est arrivé ou s’ils se sentent si mal, ils devraient peut-être trouver un nouveau foyer ou une autre famille.

«J’aime être à la maison et j’ai hâte de passer du temps avec ma famille beaucoup plus souvent maintenant et de faire des choses normales. Mon temps libre est plus important pour moi que toute autre chose.

Et donc à ce stade, Raikkonen ne pense pas qu’il a besoin d’un autre défi à poursuivre, malgré le fait qu’il ait poursuivi des buts pendant si longtemps.

« Non, je n’ai pas besoin d’un défi », a-t-il affirmé.

« Je peux être à la maison pendant une semaine sans franchir la porte une seule fois et je suis toujours une personne heureuse.

«Je n’ai vraiment aucun plan. Juste le sentiment de ne plus avoir à faire ceci ou cela me donne un sentiment d’anticipation.

« Tout d’abord, la famille est au premier plan, puis on verra ce qui se passe. Il n’y a aucune raison de penser aujourd’hui à ce qui pourrait m’intéresser dans le futur.

Il a ensuite été rapporté à Raikkonen que lorsque son compatriote Mika Hakkinen a pris sa retraite de la Formule 1, il a déclaré que deux ans plus tard, être dans la moyenne dans la vie normale était la partie la plus difficile à accepter pour lui.

En tant que double champion du monde de F1, tout son travail dans la préparation et au cours de cette carrière en Formule 1 consistait à se battre pour être le meilleur.

Mais à ce stade de sa vie, Raikkonen n’a aucun problème à être moyen.

« Qu’est-ce qu’il y a de mal à être juste moyen ? Je ne suis pas le genre de personne qui recherche toujours un défi dans la vie normale, ou qui veut nécessairement être le meilleur dans chaque discipline », a-t-il déclaré.

« Non plus, c’était peut-être comme ça quand j’étais plus jeune, c’était tout un jeu ou une course. Ce n’est plus mon truc.