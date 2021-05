Mes chansons racontent des bribes de ma vie: Yatra – El Sol de México

Sebastián Yatra annonce que pour son prochain album il inclura du pop rock sans sortir de l’urbain et du reggaeton, des sons qui lui ont valu des triomphes importants avec le duo unique Couple of the Year avec Myke Towers qui a atteint sept millions 428 mille reproductions sur Spotify.

Le chanteur colombien continue de réaliser ses rêves dans le domaine de la musique, du théâtre et en tant qu’homme d’affaires. Il attend actuellement des célébrités comme Enrique Iglesias et Ricky Martín pour lui donner le feu vert pour faire un tour du monde, dont l’exploit de le réaliser, “me fait attendre à la fois dans l’émotion et dans les nerfs”, j’aimerais que cela se produise déjà. .

Dans une interview avec Le soleil du Mexique commente son évolution musicale. «C’est bien parce que chaque chanson que j’écoute tout au long de ma carrière raconte un peu ma vie et va avec les expériences de différentes personnes et des moments où j’étais en haut ou en bas. C’est très gratifiant de les écouter, de regarder des vidéos et de sentir que nous avons construit une carrière. Ce ne sont pas seulement des chansons qui sont détachées, mais qui font partie de ma vie », décrit-il.

Et, il confirme qu’un an et demi après la pandémie, il est dans les préparatifs de son nouvel album. «J’expérimente beaucoup le rock et le pop rock, je ne sais toujours pas si cela fera partie de mon prochain album. J’écris beaucoup de rock. Voyons ce qui se passe avec ça. Et je suis dans des choses étranges avec la guitare, maintenant j’espère jouer dans mes concerts avec plus d’instruments ».

Yatra à la table ronde avec les différents médias parle de son expérience dans l’art du jeu par la main du réalisateur et producteur mexicain Manolo Caro, dans la série Il était une fois… Mais plus.

«J’ai le béguin pour le théâtre, je ne pourrais pas être plus heureux. C’était le meilleur d’avoir travaillé sous les ordres de Manolo. L’histoire est incroyable et c’est un bon être humain en Espagne, tout le monde le connaît.

«Au moment du travail, nous étions sérieux, responsables et ponctuels. Il croit en moi dans ce rôle de premier plan dans la série et je l’apprécie. Il aurait pu le donner à d’autres personnes, mais il me l’a donné et je le remercie de tout mon cœur.

«Quand j’ai signé le contrat, je lui ai envoyé un message de remerciement dans lequel j’ai même écrit« Je t’aime… »Quand j’ai réalisé mon audace, j’ai essayé de l’effacer, mais il l’avait déjà lu. Et, eh bien, il n’a jamais répondu à ce message. Quel dommage! Et bien l’histoire est belle, elle est originale, elle est musicale pour Netflix », souligne-t-il.

Près d’un mois après que le peuple colombien est entré en conflit avec le gouvernement au sujet des modifications fiscales, il a évoqué la question:

«Je crois que tous les Colombiens qui aiment vraiment notre pays et du fond de mon cœur espèrent que les différences que nous avons en Colombie seront résolues et que les décisions qui seront prises seront toujours en faveur du peuple, de l’économie et des opportunités. d’un pays.

«Nous devons d’abord résoudre ce qui se passe et les problèmes de la maison sont résolus à la maison en tant que peuple et le gouvernement doit être d’accord, afin qu’ensemble nous puissions vraiment travailler au jour le jour. Cela fait très mal, j’espère que nous pourrons avancer. “

▶ ️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités

Et encore; dit sur un ton déplorable que: «la musique n’aide pas à résoudre les conflits en Colombie, mais elle aide dans la vie quotidienne des gens à surmonter l’adversité, mais la musique n’est pas le salut de situations comme celle qui se passe en La Colombie ou d’autres pays en proie à des problèmes de violence et d’armes.

“Je souhaite que la musique soit le salut. C’est beaucoup plus grand, plus sérieux à résoudre et compliqué qu’avec de bonnes intentions car il y a beaucoup de gens qui placent leurs propres intérêts au-dessus des intérêts du pays, du peuple. Donc, quiconque a de bonnes intentions ne le sont pas. En tant que Latinos et pays, nous devons nous unir pour avancer. Nous avons beaucoup de potentiel et nous portons des choses depuis des années. “