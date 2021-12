« Mes débuts au Bàsquet Girona seront très émouvants »

12/02/2021

Le à 20:35 CET

Vint le jour. Marc Gasol, après avoir annoncé jeudi dernier qu’il avait choisi de jouer pour le Bàsquet Girona, fera ses débuts ce vendredi, devant ses nouveaux fans à Fontajau, avec la visite de Huesca La Magia (19h00).

Marc a quitté les Lakers de Los Angeles pour rejoindre ce projet LEB Gold maintenant, dans une équipe qu’il préside et qui va désormais essayer de mener également sur la piste dans le but de monter en flèche dans les classements (2-7) et d’atteindre des postes de promotion. à l’ACB.

« Je remarque que des picotements dans la première et je suis excité & rdquor;, a déclaré Marc dans l’avant-première de sa première. « Vous l’interprétez comme de la nervosité, mais vous la cherchez et vous la ressentez. Je suis sûr que ce sera un jeu très émotionnel, il y aura un point d’émotion et d’émotionJ’en suis convaincu & rdquor;, dit le pivot.

Un rôle important

Il a reconnu qu’il vient d’avoir un « Un rôle important, je veux aider mes coéquipiers et ensuite nous verrons comment se présente le rival, Nous allons lire le jeu et agir en conséquence », a-t-il déclaré.

« Nous allons essayer de faire jouer l’équipe beaucoup mieux, que nous passions plus le ballon, que l’équipe défende bien et je suis sûr que si on fait tout ça ce sera une équipe difficile à battre et avec beaucoup de régularité & rdquor;, a commenté Marc.

Marc a toute confiance dans le nouvel entraîneur, Jordi Sargatal, qui doit diriger le retour du Bàsquet Girona sur le banc. « Il a fait preuve de leadership, et a montré sa capacité à travailler dans le court laps de temps où il a pris l’équipe, & rdquor ;, a déclaré la star de 36 ans.

Sargatal première en tant que premier technicien

Précisément, Jordi Sargatal, qui fera ses débuts comme entraîneur-chef après son dernier match intérimaire contre Guipuzkoa, a commenté que Marc « Vous apporterez leadership et confiance à vos pairs », a-t-il déclaré.

« Ne nous leurrons pas. Votre contribution sera très importante mais elle doit être adaptée à la Ligue et à l’équipe. L’idée que nous pouvons prendre comme référence et qui peut être ajustée à ce que nous trouvons & rdquor;

Concernant le match contre Peñas Huesca, « J’imagine un match joué et celui que l’on a préparé que Marc est un élément important, ce qu’il peut apporter sur la piste. Petit à petit, nous verrons la meilleure version du Marc. « J’aimerais que l’équipe transmette un caractère en défense, intensité, rythme de jeu élevé, et je pense que l’équipe que nous avons peut aider & rdquor ;.

« Je suis très reconnaissant d’avoir cette opportunité & rdquor;, a commenté Sargatal. »En tant qu’assistant, j’ai emmené l’équipe pendant deux semaines, c’était très facile et très naturel. Maintenant, confiants qu’il y a une bonne équipe et nous espérons faire du bon travail & rdquor ;, commenta le technicien.