« Mes joueurs ont su prendre de l’avance après un mauvais départ »

L’entraîneur du Barça Sarunas Jasikevicus a affirmé ce mardi, après la précieuse victoire sur le court de Fenerbahce (74-76), que ses joueurs « Ils ont su prendre de l’avance après un mauvais début » de match.

« C’était un match auquel on s’attendait, avec des scores bas et très physique. Après s’être remis sur pied et avoir répondu au jeu physique, nous avons fait mieux. Au final, quelques erreurs nous ont punis, mais nous en sommes ressortis plus forts.

« Nous devons voiruir dans la même ligne en défense, être dur et en attaque, nous devons chercher plus de solutions », a-t-il déclaré.

Beaucoup d’erreurs

L’entraîneur a expliqué que « nous avons commencé avec beaucoup d’erreurs, mais j’ai dit à mes hommes de ne pas se laisser piéger par cette situation. et ils savaient comment aller de l’avant au combat », a-t-il souligné.

Concernant la dernière action du match, au cours de laquelle Mirotic a inscrit le dernier panier sur la corne (74-76, l’entraîneur du Barça a reconnu : « Le jeu était destiné à Kuric, mais cela n’a pas fonctionné pour nous et Mirotic a la qualité pour faire le jeu final comme il l’a fait. »

Saras a remporté la victoire 100 en Euroligue. « Cela me semble très bien et j’espère que beaucoup d’autres viendront », a-t-il déclaré.

