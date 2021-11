Mes moments musicaux : Monsta X partage la bande originale de leur vie

Si vous êtes fan de musique, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler du groupe K-pop Monstre X.

Le phénomène mondial, qui s’est formé grâce à l’émission de téléréalité No. Mercy en 2015, grimpe encore une fois dans les charts avec son nouveau single à succès, « One Day ». Et cette semaine seulement, les fans ont eu droit au premier aperçu de leur prochain film, Monsta X: The Dreaming, qui sortira dans les salles de cinéma dans plus de 70 pays en décembre.

Depuis six ans, Afficher, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney, et JE SUIS ont séduit le public avec leurs superbes performances.

Mais avant de connaître un succès massif, chaque artiste a grandi avec une grande variété de musiques qui ont influencé leur parcours dans l’industrie.

Avant que Monsta X ne sorte son album en anglais, The Dreaming, le 10 décembre, le groupe a partagé certains de ses souvenirs musicaux préférés avec E! Nouvelles. Des chansons dont ils sont le plus fiers aux albums qui rappellent des souvenirs, préparez-vous à acquérir une nouvelle compréhension des influences du groupe.