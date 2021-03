Mes parents veulent utiliser une épargne-retraite de 300 000 $ pour rembourser 160 000 $ qui restent chez eux. est-ce une bonne idée?

Je suis dans la trentaine, j’ai un emploi rémunéré et je suis marié, mais j’ai encore des prêts étudiants importants et je ne m’attends pas à avoir beaucoup de fonds supplémentaires dans un proche avenir.

Mes parents ont entre 60 et 70 ans et vivent à proximité. Mon beau-père a environ 70 ans et reçoit une retraite de la sécurité sociale. Il gagnait un revenu de la classe moyenne supérieure tout en travaillant, mais je ne pense pas qu’il reçoive le montant maximum parce qu’il a pris sa retraite à 65 ans sans se rendre compte que ce n’était pas son âge de retraite à part entière.

Ma mère est au début de la soixantaine et a surtout été une mère au foyer; elle finira probablement par réclamer sa retraite de la sécurité sociale sur la base des revenus de mon beau-père. Actuellement, elle travaille à temps partiel. Je crois qu’ils ont économisé environ 300 000 $ dans leurs comptes de retraite et d’épargne. Ils ont acheté leur maison en 2009 et doivent actuellement environ 160 000 $.

«La valeur marchande de la maison est passée d’environ 200 000 $ en 2009 à 450 000 $.

La valeur marchande de la maison est passée d’environ 200 000 $ en 2009 à 450 000 $. Mes parents veulent utiliser leur épargne-retraite pour rembourser leur prêt hypothécaire afin d’économiser de l’argent sur les intérêts. Cela leur laisserait très peu d’épargne, mais un montant décent en capitaux propres. Je comprends également qu’ils économiseraient beaucoup d’argent en intérêts en remboursant leur hypothèque, mais je crains que si quelque chose arrive à leur maison, ils se retrouveront sans rien.

D’un autre côté, s’ils conservent leur argent de retraite mais prennent du retard sur leur prêt hypothécaire à l’avenir, je serais moins inquiet parce que je sais que la saisie est un processus très lent et qu’ils auraient de nombreuses occasions de sauver leur maison. J’aimerais pouvoir les aider financièrement et être leur filet de sécurité, mais mes moyens sont limités. J’ai essayé de les conseiller, mais je ne suis pas un expert financier et je ne sais pas si je suis trop prudent.

Fille qui veut aider

Chère fille,

Parfois, poser les bonnes questions et le faire tôt dans le processus est tout aussi important que d’avoir l’argent vous-même pour tout améliorer. Souvent, c’est plus important. Le fait de prendre du retard sur leurs remboursements hypothécaires affecterait leur cote de crédit et, si jamais ils avaient besoin de contracter un prêt, ce serait clairement un problème.

Mais dans l’ensemble, ils sont en bon état. Peu d’Américains sont en pleine forme, surtout lorsqu’ils comparent leurs propres finances aux jalons financiers fixés par les conseillers financiers. Ce sont des objectifs, après tout, et tout le monde n’est pas en mesure de les concrétiser. Ils ont le choix de réduire leurs effectifs, ce qui leur donne une marge de manœuvre s’ils ont besoin de plus d’argent.

«Peu d’Américains sont en pleine forme, surtout lorsqu’ils comparent leurs propres finances aux objectifs des conseillers financiers».

La décision de rembourser un prêt hypothécaire est une décision importante, car vos parents renoncent à un morceau de changement qui pourrait fonctionner comme un fonds d’urgence s’ils en avaient besoin. Mais tout dépend de leur situation et des besoins projetés de vos parents. En attendant, voici une approche en trois étapes avec des extraits de conseils de trois conseillers financiers différents:

Brian Walsh Jr., conseiller financier principal chez Walsh & Nicholson Financial Group: «Prenez du recul et créez une feuille de calcul budgétaire afin que vous puissiez avoir une idée du flux de trésorerie global de vos parents. Découvrez quel est leur taux d’intérêt sur l’hypothèque et refinancez-le si possible. Un refinancement leur permettrait de réduire potentiellement leurs mensualités et d’augmenter leurs flux de trésorerie. »

Joe Lum, planificateur financier certifié chez Intersect Capital: «Maison riche, mais pauvre en liquidités. Traditionnellement, nous voyons ce scénario avec une clientèle plus jeune qui a économisé suffisamment d’argent pour être utilisé pour un acompte sur leur première maison. Heureusement pour la plupart des jeunes investisseurs, ils ont, espérons-le, de nombreuses années d’emploi rémunéré et des capacités de gain. »

Pour les clients plus âgés, cela peut être problématique, surtout si vos parents ne veulent pas réduire leurs effectifs. «Bien que la sécurité d’être libre de toute dette puisse être séduisante, tirer parti de la valeur nette de la maison peut être difficile une fois à la retraite, étant donné que la plupart des facilités de crédit (une hypothèque principale et / ou une marge de crédit sur la valeur nette de la propriété) sont basées sur un calcul de la dette au revenu. , » il a dit.

« Vous pouvez donc voir le chevauchement: réduction des effectifs et approche prudente pour piller leur épargne-retraite. »

«À moins d’un taux d’intérêt intolérable par rapport au marché, pour la plupart des clients retraités, il est logique de maintenir la flexibilité et la liquidité de leur épargne-retraite au lieu de rembourser l’hypothèque», a-t-il ajouté. «L’important, cependant, est de s’assurer que cette épargne-retraite est investie pour aider à compenser le coût de maintien de l’hypothèque.»

Jared Snider, conseiller principal en patrimoine chez Exencial Wealth Advisors: «J’hésiterais à suggérer qu’ils utilisent plus de la moitié de leurs liquidités pour rembourser l’hypothèque. Compte tenu de l’augmentation de la valeur de leur maison, je leur demanderais s’ils ont envisagé de vendre leur maison actuelle et d’acheter une maison qui leur permettrait de payer pour la maison de remplacement.

Vous pouvez donc voir le chevauchement: la réduction des effectifs et une approche prudente pour piller leur épargne-retraite. Ils vous ont de leur côté, et compte tenu de leur argent disponible, il est logique d’embaucher un conseiller pour parler de leurs options, attentes et joies / préoccupations. Je vous souhaite le meilleur de tout, et c’est un plaisir de recevoir une lettre où tout le monde veut le meilleur pour l’autre.

