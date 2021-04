« Mes paroles »: Emci Rimas et sa critique de l’industrie de la musique

Le hip hop est la liberté de Emci Rhymes. L’artiste californien qui à 33 ans continue de transformer la poésie en chansons lui permettant de trouver des réponses à ses questions habituelles: que faire de la musique? Qui l’écoute? Que faire de la colère face à la corruption dans le secteur ? Comment continuer?

Samir Gallego se propose de réfléchir à toutes ces questions dans son nouvel encillo: « Mes mots ». On lui parle.

Comment s’est déroulé le processus d’inspiration pour arriver à «Mes mots»?

Quand j’étais en France l’année dernière, j’ai beaucoup réfléchi à tout ce que j’avais à faire pour sortir un nouvel album. J’ai pensé aux bonnes et aux mauvaises choses, en particulier aux enjeux économiques et aux inconvénients du secteur pour le faire, à ce moment-là je me suis arrêté pour revoir ce que je pouvais faire, qui embaucher.

Quand je suis retourné à Cali, je faisais une rétrospective, parce que j’ai été beat maker, j’ai fait de la musique pour d’autres artistes, alors je me suis fixé la tâche d’obtenir divers éléments pour produire moi-même ce nouvel album.

Je voulais que l’album soit génial. L’enregistrer dans des studios européens, par exemple, mais j’ai pris la tâche d’autogestion. Au bout de mon oreille, je créais et c’est ainsi que cette chanson est sortie.

Les couplets de cette chanson sont un mélange de sensations qui passent entre les questions sans réponse et les possibilités d’avancer. Comment les paroles sont-elles apparues?

J’ai écrit cette chanson en 2017, avant Concert de Cali Radionics. Cette année-là a été une année de grand stress et les paroles sont en partie nées par mes collègues du secteur artistique. J’ai eu la chance de travailler avec de très bonnes personnes, mais il arrive qu’au sein d’un même syndicat il y ait une très mauvaise ambiance en termes de collaboration, de gestion et surtout d’investissement financier.

À ce moment-là, j’imaginais baisser et distiller la colère, parce que je ne voulais pas ou ne voulais pas être avec ça, avec ce qui se passe avec la musique, la question économique et dans une certaine mesure, l’attitude du secteur.

J’ai eu la chance d’être appelé à visiter le Japon peu de temps avant la pandémie, mais en raison d’une mauvaise gestion financière, je n’ai pas pu voyager. J’ai été très triste pendant un moment car je me suis demandé qui écoute ma musique, comment continuer à trouver des sons et les gens qui l’apprécient, comment avancer?

À de nombreuses occasions, lorsque j’enregistrais, je regardais la fenêtre brumeuse et je pensais: «Qu’est-ce que je fais et comment bouge-je avec ce que je ressens?». Sayco, les contrats, l’impossibilité de se déplacer pour les présentations, le manque de soutien, tout cela m’a bouleversé car je n’avais pas de réponses. Là sortaient les versets de «Mes paroles».

[…] C’est une chanson sur tout ce que je ressens, elle a la beauté que je veux et l’ennui que j’ai devant l’industrie, le mouvement culturel devant les problèmes que l’on observe de la corruption entre autres. C’est merveilleux parce qu’il y a tellement de petits morceaux de moi.

La lettre est également née parce qu’il n’avait rien écrit depuis près d’un an. Dans mon album précédent, j’avais utilisé tous les sentiments qui me noyaient comme la saudade, la tristesse, la solitude, le chagrin. Ensuite, j’étais mieux et je ne voulais plus m’accrocher à ça une fois de plus pour écrire, alors j’ai écrit par exercice, parce que c’est mon travail, c’est pourquoi dans le refrain je dis « L’encre revient au papier ».

Bien que le processus ait été principalement autogéré, avez-vous collaboré?

Bien sûr, j’ai pu être avec plusieurs ingénieurs du son et bien sûr plusieurs amis comme Cristian Salgado entre autres à qui je confie mes sons et j’attends leurs retours pour connaître les détails.

Comment s’est déroulé le processus de création de Emci pendant la pandémie?

J’étais en France dans le cadre de la pandémie. Là je me suis consacré à la photographie, à l’expérimentation, j’ai ressenti le froid que je n’avais jamais ressenti, j’ai observé la lumière que je n’avais vue que dans les peintures. Tout cela était une culture qui m’a permis d’écrire. Donc depuis que la pandémie a commencé, j’ai commencé à écrire, à faire des instrumentaux, j’écris même encore en ce moment. J’ai assez de matériel.

Maintenant, mon processus est parfois lent parce que je suis très autocritique de ce que j’écris. Je recherche des options que je finis toujours par modifier.

Que pouvons-nous attendre d’autre de «The Travels of Light»?

Beaucoup de poésie, beaucoup de photos propres qui soutiennent les sons et les détails. Vous trouverez, à la fin du mois de février de cette année, de nombreux détails sur la nature et de connexion avec elle. L’intimité qu’il représente. J’ai préparé une chanson pour Cali, que je faisais en appréciant et en étudiant plusieurs de mes poètes préférés.

Vous trouverez des collaborations avec des artistes internationaux du Japon et de France. Nous avons même la première chanson avec Karen Fushumi presque prête. Nous avons déjà le mix et revoyons les sons, encore une fois, avec plusieurs amis.