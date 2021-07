Mes photos avant et après de PRP Microneedling

Écoutez, je ne suis pas du genre à être ~ facilement influencé ~ pour essayer quelque chose simplement parce qu’une célébrité ou un influenceur en parle. … Eh bien, d’accord, sauf pour la fois où j’ai essayé le masque viral Hanacure. Ou, très bien, cette autre fois où j’ai commandé Curology (mais ça marche vraiment ! Poursuivez-moi !). Ou, ugh, cette fois-là, j’ai essayé – et étonnamment adoré – les sourcils au savon. Mais! Je peux dire que j’ai essayé d’essayer une tendance incroyablement populaire pendant des années : Microneedling PRP – alias le visage de vampire. Oui, malgré le fait que Kim Kardashian ait posté un selfie viral de son propre visage de vampire en 2013, j’ai vu cette serviette ensanglantée à côté d’elle et j’ai décidé d’abandonner cette tendance.

Mais cela fait huit ans, et la popularité des soins du visage pour vampires ne s’est pas encore éteinte – et pour cause : On dit qu’ils aident à stimuler la production de collagène (pour une peau plus ferme, plus lisse et d’apparence plus récente) et améliorer tout, de l’hyperpigmentation aux cicatrices d’acné, j’ai donc décidé que cela valait peut-être la peine de l’essayer par moi-même et j’ai rendu visite au dermatologue certifié Jordan Carqueville, MD. Ne dites jamais jamais, les enfants. Ci-dessous, une ventilation du traitement de beauté sanglant et un examen de mon expérience en l’essayant pour la première fois.

A quoi sert un soin du visage vampire ?

Pour faire simple, un vampire facial stimule la production de collagène dans votre peau grâce à une combinaison de microneedling avec du plasma riche en plaquettes (PRP). Restez avec moi. Le microneedling, comme vous le savez probablement déjà, est un traitement qui consiste à piquer votre peau avec de minuscules aiguilles pour créer des « micro-blessures ». Cela semble barbare, mais ces petites blessures déclenchent en fait le processus de cicatrisation de votre corps pour encourager la production de nouveau collagène (l’essence d’une bonne peau).

La seule différence avec un soin du visage vampire est au lieu de perforer votre peau avec des aiguilles nues (comme avec le microneedling), elle est perforée avec vos propres plaquettes sanguines. Ouais. Fondamentalement, du sang est prélevé de votre bras, puis centrifugé avec une centrifugeuse pour séparer le plasma et les plaquettes qui contiennent vos propres facteurs de croissance, c’est-à-dire le plasma riche en plaquettes (PRP). Ce PRP est ensuite « micro-aiguilleté » dans la peau et appliqué sur les micro-plaies pour aider à stimuler encore plus votre collagène.

Tout cela semble incroyablement ~ extra ~, mais les soins du visage de vampire (ou le microneedling PRP, si nous sommes précis) peuvent aider à stimuler la production de collagène, à éclaircir le teint général de votre peau, à vous débarrasser des cicatrices d’acné mineures, à atténuer l’hyperpigmentation et à raffermir votre peau.

Quoi de mieux, un facial vampire ou un microneedling ?

Un facial de vampire est du microneedling – mais en mieux. Le microneedling fonctionne très bien pour stimuler le collagène à lui seul, mais le Dr Carqueville dit que Le PRP est l’un des meilleurs moyens de vraiment augmenter votre collagène en utilisant ces plaquettes concentrées et facteurs de croissance en plus du microneedling de base.

À quoi ressemble votre visage après un facial de vampire?

Après la guérison (ce qui peut prendre jusqu’à une semaine), votre peau sera plus lumineuse, plus rosée, plus souple et rafraîchie, mais ne vous attendez pas à ces résultats du jour au lendemain. Immédiatement après mon traitement, mon visage était comiquement rouge et empourpré, et il ne s’est ramolli qu’en rose vif (!) Pour le reste de la journée. C’était aussi serré, tendre et sec, comme si j’avais nagé dans l’océan salé et j’avais aussi eu un coup de soleil. Le lendemain matin, je me sentais à nouveau tout à fait normal et la rougeur s’était considérablement améliorée, mais j’avais encore de petites taches rouges sur tout le visage qui ont mis quelques jours à s’estomper.

Combien de temps faut-il pour qu’un soin du visage de vampire guérisse ?

Selon le Dr Carqueville, le temps qu’il faut à un vampire pour guérir dépend de la longueur de l’aiguille et de la pression exercée. Avec les traitements les plus forts, la période de guérison peut durer de cinq à sept jours, et pour un rafraîchissement léger, deux à trois jours. Comme j’étais entre les mains d’un médecin en qui j’avais confiance, je me sentais à l’aise avec un traitement plus fort et plus agressif dans l’espoir de voir des résultats sérieux encore plus rapidement. Inutile de dire que mon visage a eu besoin d’un maximum de temps pour guérir : une semaine complète.

Combien de temps dure le soin du visage vampire ?

Une fois votre peau cicatrisée, vous pouvez vous attendre à avoir un bel éclat de rosée pendant quelques semaines, mais sachez que vos résultats s’amélioreront avec le temps. Essentiellement, un soin du visage de vampire est un investissement pour votre future peau – ce n’est pas une solution immédiate. “La stimulation du collagène, ce resserrement et le remodelage de votre collagène, se produit au cours de six mois à un an après une procédure comme celle-ci”, explique le Dr Carqueville. Je veux dire, vous trompez littéralement votre corps pour qu’il accélère son processus naturel de régénération, et cela va prendre un certain temps.

De combien de traitements PRP avez-vous besoin ?

Avec des soins du visage vampire ou du microneedling PRP, un petit rappel une fois par trimestre ou même une fois par an peut suffire pour une personne plus jeune sans cicatrices d’acné majeures. Mais si vous essayez de traiter des cicatrices d’acné plus profondes, vous aurez peut-être besoin d’une série de trois séances espacées de quatre à six semaines. “Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais généralement, les résultats cumulatifs seront plus visibles avec le nombre de traitements que vous recevrez”, explique le Dr Carqueville. Votre dermatologue pourra vous dire lors de votre consultation de combien de traitements il pense que vous aurez besoin, alors ne stressez pas.

Que dois-je faire après un soin du visage vampire ?

Les premiers jours après votre traitement, restez simple. Vous venez de créer des plaies qui ont besoin de cicatriser, donc tout ingrédient agressif comme les acides exfoliants est un non catégorique. Pendant les 48 premières heures, le Dr Carqueville recommande de s’en tenir à juste un sérum d’acide hyaluronique et une fine couche de vaseline par dessus si votre peau est un peu sèche. Ou essayez une crème hydratante douce, basique et sans parfum, et gardez votre peau sans maquillage.

Si l’objectif est d’améliorer le pigment (comme le mélasma), le Dr Carqueville aime incorporer une crème anti-taches après quelques jours de cicatrisation initiale (environ 48 à 72 heures après) alors qu’elle peut encore très bien pénétrer. “Lorsque vous faites du microneedling, vous ouvrez vos canaux cutanés pour mieux absorber les médicaments topiques,“, explique le Dr Carqueville. Cela aide la peau à devenir plus apte à absorber ces ingrédients actifs. “

La chose numéro un que vous ne devriez pas faire ? Sortez au soleil. Le Dr Carqueville explique que parce que les soins du visage des vampires compromettent la couche supérieure de votre peau, vous n’avez pas autant de protection contre le soleil, vous devez donc être très prudent. Évitez l’exposition du mieux que vous pouvez pendant la période de cicatrisation initiale, puis utilisez beaucoup de crème solaire et portez tout l’équipement de protection solaire pour protéger votre peau.

Combien coûte le soin du visage vampire ?

Le prix dépend en grande partie de l’endroit où vous recevez le traitement, mais le microneedling seul coûte au moins 200 $, au plus bas, et une fois que vous avez ajouté le PRP (par exemple, la prise de sang, la centrifugeuse, etc.), ce prix augmentera au Gamme de 1 000 $ à 2 000 $. Ce n’est pas bon marché, mais voulez-vous vraiment marchander lorsque vous vous faites prendre du sang et que des aiguilles vous sont enfoncées dans le visage ? Non, non, vous ne le faites pas.

À quel point un facial de vampire est-il douloureux?

Sur une échelle de un à la cire de bikini brésilienne, j’évaluerais la douleur à cinq. J’étais engourdi, à la fois avec une crème anesthésiante topique et des injections de lidocaïne (honnêtement, les injections étaient le pire), mais j’ai quand même ressenti tout le traitement et je ne peux pas imaginer le subir si j’avais une sensation complète de mon visage. Fondamentalement, l’engourdissement est obligatoire. Au total, après avoir attendu 45 minutes que la crème anesthésiante s’installe, le processus a été rapide, donc toute douleur ou inconfort était temporaire.

Peut-on faire un soin du visage vampire à la maison ?

J’aimerais pouvoir te regarder dans les yeux en disant cela parce que c’est * si * important : Non, vous ne devriez pas essayer de bricoler un facial de vampire à la maison. Compte tenu de tout l’engourdissement préalable et, déjà connu, de l’ensemble du prélèvement et de l’essorage de votre sang, ce traitement ne peut être effectué que par un prestataire formé et expérimenté, ou idéalement, un médecin.

Le dermarolling, en revanche, est un traitement beaucoup plus doux qu’un soin du visage vampire qui peut être réalisé à la maison (sans sang) avec un rouleau recouvert d’aiguille. Il ne pénètre pas aussi profondément (ou n’implique aucun PRP d’ailleurs), il n’est donc pas aussi efficace qu’un facial de vampire ou même un microneedling au bureau, mais tant que vous ajustez vos attentes (et tant que votre dermatologue vous donne le OK), le dermarolling est un traitement beaucoup plus abordable et accessible.

Le visage de vampire est-il mauvais pour vous ?

Malgré le surnom sanglant et les photos, un soin du visage de vampire est en fait excellent pour votre peau. Le Dr Carqueville dit que les effets secondaires d’un soin du visage vampire sont généralement faibles, à condition qu’il soit effectué par un médecin ou un prestataire expérimenté qui connaît bien les traitements PRP. Pourtant, comme pour tout ce qui perturbe la barrière cutanée, il y a toujours un risque d’infection, d’ecchymose, de rougeur, d’enflure et de sensibilité, elle dit. Les cicatrices, l’hyperpigmentation et l’hypopigmentation sont également des risques et peuvent être exacerbées par l’exposition au soleil, voici donc votre deuxième rappel pour vous enduire de cet écran solaire.

Le visage de vampire en vaut-il la peine ?

Cher? Et c’est. Douloureux? Si vous n’étiez pas engourdi, probablement. Valoir la peine? Absolument, OMI. Contrairement à d’autres traitements de la peau coûteux, comme les peelings chimiques, vous obtenez en fait des avantages à long terme d’un soin du visage de vampire en stimulant ce collagène dans votre derme. Cela ne fait que quelques jours depuis mon traitement, donc j’attends toujours mes résultats à long terme (et que mon visage guérisse complètement, TBH), mais je vois déjà des améliorations et je le recommanderais certainement à mes amis.

Tant que vous avez une semaine où personne ne verra votre visage (et vous n’avez pas peur des aiguilles, car il y en a beaucoup), je dirais que ça vaut tout le sang, la sueur , et des larmes internes sur mon compte bancaire.

