Mes réflexions sur le rapport sur les résultats du deuxième trimestre d’AMC

La saison des résultats du deuxième trimestre commence à ralentir, mais il y a encore plusieurs sociétés étroitement surveillées sur le pont pour publier leurs résultats les plus récents. Pour cette semaine, ce groupe comprend Reddit-favori AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE :AMC), qui a dévoilé ses résultats du deuxième trimestre lundi après-midi.

Alors, comment les chiffres d’AMC se sont-ils compilés ?

AMC a battu en haut et en bas, et il connaît une certaine croissance par rapport à il y a un an. Pour le deuxième trimestre, le bénéfice a augmenté de 86,8 % d’une année sur l’autre à une perte de bénéfice de 0,71 $ par action, contre une perte de bénéfice de 5,38 $ par action au deuxième trimestre de 2020. Les analystes réclamaient une perte de bénéfice de 0,94 $, donc la société a affiché une surprise de 26% des bénéfices. Les revenus ont bondi de 2 253 % en glissement annuel pour atteindre 444,7 millions de dollars, contre 18,9 millions de dollars au même trimestre il y a un an. Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 382 millions de dollars, donc AMC a dépassé les attentes de 16,4%.

Au cours de la conférence téléphonique, la direction de l’entreprise a également annoncé que les gens pourront utiliser le bitcoin pour acheter des billets et des concessions en ligne d’ici la fin de l’année.

À première vue, ce rapport a fière allure. Mais voici la réalité : cette perte de 0,71 $ par action était bien inférieure au bénéfice par action de 0,17 $ au deuxième trimestre de 2019. De plus, les 444,7 millions de dollars de revenus étaient loin des 1,5 milliard de dollars de revenus réalisés par la société au deuxième trimestre. de 2019.

Et bien qu’accepter le bitcoin comme moyen de paiement semble excitant, les coûts de transaction du bitcoin sont généralement assez élevés. Actuellement, les frais de transaction moyens s’élèvent à environ 2,50 $. Si un billet de cinéma pour adultes coûte 13,69 $, le coût total avec les frais de transaction est de 16,19 $ par billet. Ainsi, la question devient : qui paie pour le coût supplémentaire ? AMC ou le client ?

Il y a également eu un certain recul environnemental contre le bitcoin. Nous avons vu cela jouer avec Tesla (NASDAQ :TSLA) il y a quelques mois à peine. En mars, Tesla a révélé qu’il accepterait le bitcoin comme moyen de paiement. Mais en mai, le PDG de Tesla, Elon Musk, a fait marche arrière et l’a interdit. Il a tweeté : « Tesla a suspendu les achats de véhicules avec Bitcoin. Nous sommes préoccupés par l’augmentation rapide de l’utilisation des combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les carburants. »

Fin juin, la Chine a commencé à renforcer son interdiction de crypto-monnaie. Plus précisément, les quatre plus grandes banques chinoises ont refusé d’aider leurs clients à échanger des bitcoins et d’autres crypto-monnaies. Cela a effrayé le marché des crypto-monnaies et déclenché une grande vente de bitcoin. Cela a accéléré le crash de la crypto-monnaie cette année et a causé des pertes estimées à 1,3 billion de dollars.

Bitcoin mis à part, la variante COVID-19 Delta sert également de vent contraire pour l’industrie du divertissement. Sur la base d’une enquête du National Research Group, le niveau de confort de regarder un film dans les cinémas pendant la pandémie est passé de 81 % à 72 % entre le 11 juillet et le 1er août en raison de la propagation de la variante COVID-19 Delta. Ce malaise s’est traduit par des chiffres décevants au box-office, la sortie le week-end dernier de The Suicide Squad n’ayant rapporté que 26,5 millions de dollars dans 4 002 cinémas américains.

C’est un problème.

Et il est clair que les investisseurs sont également préoccupés par ces problèmes. Alors qu’AMC a grimpé de plus de 9% ce matin, cette force a diminué plus tard dans la journée.

L’essentiel : je ne serais pas trop enthousiasmé par les bénéfices d’AMC au deuxième trimestre.

Il sera intéressant de voir si Wall Street a une réaction similaire à GameStop Corp.‘s (NYSE :GME) gains (un autre favori de Reddit). La société devrait publier ses résultats pour son deuxième trimestre de l’exercice 2022 début septembre. Actuellement, la communauté des analystes s’attend à une perte de bénéfice de 0,66 $ par action, contre une perte de bénéfice de 1,40 $ par action il y a un an, pour un chiffre d’affaires de 1,12 milliard de dollars.

Personnellement, je suis plus enthousiasmé par ce que mon Investisseur de croissance les stocks ont à dire. Le fait est que la saison des résultats du deuxième trimestre a été spectaculaire pour eux. Comme je m’y attendais, mon Investisseur de croissance les actions ont affiché vague après vague de bénéfices trimestriels positifs. Sur les 53 entreprises qui ont publié leurs résultats les plus récents, 32 entreprises ont affiché des surprises de bénéfices à deux chiffres. De plus, la surprise moyenne des gains est de 22,3 %. En comparaison, la surprise moyenne des bénéfices du S&P 500 est de 17,1%, selon FactSet.

Bon nombre de ces sociétés ont vu leurs actions chuter et augmenter. Exemple concret : BioNTech SE (NASDAQ :BNTX), qui s’est associé à Pfizer (NYSE :PFE) pour un vaccin COVID-19. BNTX a affiché un superbe deuxième trimestre lundi et son action a grimpé de 15% pour atteindre de nouveaux sommets. (Je partagerai mon examen approfondi de la société de biotechnologie plus tard dans la semaine, alors gardez un œil sur votre e-mail !)

Sincèrement,

