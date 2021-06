Mes sincères réflexions sur le Gemini Crypto Exchange d’un investisseur

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Un avis sur l’échange de crypto-monnaie Gemini.

Photo par Alesia Kozik de Pexels

Je me suis inscrit à l’échange de crypto-monnaie Gemini cette année et il y a des points positifs et négatifs. Je ne sais pas pourquoi je n’ai jamais créé le compte depuis sa création en 2015 par les jumeaux Winklevoss. Les jumeaux sont Ben et Tyler Winklevoss qui ont poursuivi Mark Zuckerberg de Facebook.

Mes pensées sont les miennes et ne sont pas destinées à vous encourager ou vous décourager d’utiliser la plateforme Gemini. Je suis sûr que chacun a sa propre opinion sur cet échange et d’autres.

Les jumeaux Winklevoss ont eu leur expérience avec le mont. Gox, mais ils voulaient créer quelque chose qu’une personne typique pourrait utiliser pour acheter et vendre des crypto-monnaies.

Les jumeaux ont eu un accès précoce à Bitcoin car ils avaient de l’argent et les bonnes connexions. Lorsqu’ils ont décidé de créer Gemini, ils voulaient combler le fossé et offrir des crypto-monnaies à plus de personnes avec un accès plus facile qu’eux.

Coinbase, l’échange de crypto-monnaie le plus populaire, avait une longueur d’avance depuis la création de la société en 2012, lorsque Bitcoin coûtait environ 6 $. Gemini a été lancé quelques années plus tard, en 2015.

Après n’avoir entendu parler de Bitcoin qu’en 2017, j’étais sceptique mais, comme d’autres, il m’a fallu du temps pour comprendre les monnaies numériques. En tant qu’investisseur, j’ai eu du mal à comprendre l’argent numérique.

Après avoir acheté des crypto-monnaies, ce n’est qu’en 2021 que j’ai ouvert mon premier compte Gemini.

J’ai lu le livre des jumeaux Winklevoss, Bitcoin Billionaires, et j’aurais aimé avoir tous les commentaires positifs sur leur échange. Malheureusement, je ne le fais pas.

Vous pouvez télécharger l’application Gemini sur votre téléphone et accéder au site en ligne. Gemini prend en charge 40 crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Chainlink (LINK), Aave (AAVE), Polygon (MATIC), Dogecoin (DOGE) et autres.

L’échange est simple et facile à utiliser. En bourse, vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies et gagner des intérêts sur vos crypto-monnaies.

Avec le dollar Gemini (GUSD), vous pouvez gagner environ 7,4% d’intérêt. Les autres crypto-monnaies incluent 1 pouce (1 pouce) 1,51%, Dai (DAI) 7,4%, Filecoin (FIL) 4,48% et divers autres.

Gemini travaille sur une carte de crédit où vous pouvez récupérer la crypto pour vos achats. La carte Gemini n’a pas encore été rendue publique.

Si vous partagez votre lien Gemini avec un ami qui dépose 100$, vous pouvez gagner 10$ en Bitcoin.

Pour être pleinement intégré à l’échange Gemini, l’entreprise exige une preuve que vous êtes une personne réelle ou KYC – connaissez votre client.

J’ai un compte Gemini depuis environ deux ou trois mois. Une semaine après l’ouverture du compte, j’ai soumis mon permis de conduire pour vérification, mais je n’ai pas reçu de réponse.

Chaque fois que je vérifie le statut, je reçois une notification indiquant que l’entreprise est occupée. Pour moi, c’est un très mauvais service. Cela ne devrait pas prendre autant de temps pour vérifier les informations d’identification d’une personne.

Capture d’écran Gemini par l’écrivain

Cela pose deux problèmes.

1. Étant donné que la société ne peut pas confirmer qui je suis, je ne peux pas effectuer de dépôts plus élevés pour les opérations. Le maximum que je puisse ajouter au compte pour acheter des crypto-monnaies est de 500 $ par jour. C’est un problème car si vous aviez 600 $ à déposer, vous devez effectuer le dépôt dans les deux jours.

2. Je suis limité à retirer de l’argent de mon compte. Lors de la récente crise, j’ai vendu des crypto-monnaies, mais l’argent est bloqué dans Gemini. Je ne peux même pas déplacer l’argent pour acheter plus de crypto-monnaies. L’argent est juste assis sur le compte sans rien faire.

Dans l’ensemble, l’échange Gemini est bon, mais ils doivent embaucher plus de personnes pour gérer le support client. Le principal problème est le manque de réponse pour vérifier les nouveaux comptes clients. De plus, les nouveaux clients peuvent avoir de l’argent sur leur compte pendant des mois et il n’y a personne à qui en parler.

Personnellement, je ne m’inscrirais pas à Gemini pour le moment. Ils ont encore quelques bugs à résoudre.

Consultez ces autres articles sur les crypto-monnaies :