Mesdames et messieurs, j’ai le plaisir de vous présenter Jenny « La Leona » de Chihuahua !

Par Jaime Estrada vidaboxeo@cox.net

Sans aucun doute, Jenny Fuentes a un surnom que trois boxeuses pourraient utiliser comme étendard de combat lorsqu’il s’agit de remplir les engagements de combats avant un combat similaire, mais nous y allons par parties avant d’entrer dans le taureau par les cornes; Les chanteurs ont toujours été les bienvenus sur toutes les scènes de boxe, afin qu’ils montrent leur talent en montant sur un ring, mais évidemment, pour ne pas se donner des guamazos pour gagner leur pain quotidien, ni pour leur enlever le courage qu’ils peuvent porter dans leur cœur. , mais pour interpréter les hymnes nationaux, et comme tous mes amis savent que je ne tourne pas autour du pot pour faire connaître mes artistes dans ce médium, j’applaudis Jenny La Leona, qui m’a dit très clairement qu’elle s’intéresse à chanter uniquement l’hymne national du Mexique dans les combats de boxe (ou d’arts martiaux mixtes ou tout autre événement sportif), non pas parce qu’elle ne mâche pas l’anglais, mais parce qu’elle se sent mexicaine à fond. Par conséquent, j’écris aux organisateurs, promoteurs, entraîneurs ou combattants qui s’il vous plaît gardez cela en tête et donnez-moi un câble si cette activité est occupée avant une fonction de boxe, pour l’entraîner dans l’atmosphère de science douce à cette Une femme qui est carrément un milusos si c’est du show business, c’est pourquoi je l’inviterai à des conférences de presse et des pesées ouvertes au public, à des combats de boxe, à rencontrer deux ou trois amis impliqués dans ce noble sport, afin qu’elle débute pour absorber l’adrénaline, et comme Leona le fait, elle a beaucoup de crocs en tant que présentatrice, (et elle a beaucoup de charisme à vomir) je vais lui demander d’interviewer tous les boxeurs possibles, et si elle le fait Jetez-moi pas l’éponge Avant l’heure, ces mêmes amis vont la placer sur les plates-formes courageuses pour chanter a cappella les paroles composées par Francisco González Bocanegra et la participation de Jaime Nunó, alors je confie beaucoup à ma Jenny (Janneth ) « La Léon a ”de Chihuahua (originaire de Ciudad Cuauhtémoc et résident de Denver Colorado, mais vient fréquemment à Las Vegas. ! Et vive le Mexique, Belle et Chère ma Leoncita !