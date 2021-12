Mesdames et messieurs, le voici, le tatouage inspiré de Daniel Ricciardo de Cyril Abiteboul…

Après presque un an d’attente, Cyril Abiteboul a enfin son tatouage inspiré du Grand Prix Daniel Ricciardo Eifel.

La saison dernière, Ricciardo et Abiteboul, alors patron de l’équipe Renault, ont révélé que l’Australien avait fait un pari avec le Français, un pari qui verrait ce dernier se faire tatouer si Ricciardo montait sur le podium.

Il l’a fait au Grand Prix de l’Eifel, P3 le jour, puis a suivi avec un autre au Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Mais avec Abiteboul quittant Renault et la Formule 1 à la fin de la saison, il restait à voir si le joueur de 44 ans tiendrait toujours le pari.

Il l’a fait plus tôt cette semaine.

« Nous y sommes enfin parvenus », a déclaré Ricciardo en se rendant dans un salon de tatouage où son ancien patron d’équipe attendait à l’intérieur.

Dire au Français que se faire tatouer ressemble à « une égratignure profonde » ou à « des ongles pointus si vous vous grattez », Ricciardo a ajouté « pas de douleur, pas de gain ».

Abiteboul a concédé qu’en tant que « manager d’une équipe et vous pariez contre vous-même », c’était le prix à payer.

« Je me souviens que la conversation sur le tatouage a eu lieu parce que Daniel se faisait un nouveau tatouage et nous avons eu une discussion sur le processus de réflexion et a-t-il perdu un pari et la réflexion a eu lieu », a-t-il révélé.

« Nous avons eu la discussion, et il a dit que je pense que tu devrais te faire tatouer et… »

L’une des lignes les plus drôles de la vidéo YouTube publiée par Ricciardo était peut-être, au téléphone avec sa femme expliquant qu’il était sur le point de se faire tatouer, Abiteboul a admis : « Négocier un contrat de chauffeur est plus facile. »

Et puis est venu le tatouage…

« Une bite ? » a demandé Abiteboul alors qu’on lui montrait la photo avec Ricciardo répondant par un « où » voyez-vous cela.

Ce n’était pas, c’était pourtant un Honey Badger.

Après avoir débattu de la taille, de l’emplacement et de l’« ingénierie F1 », Abiteboul s’est mis d’accord sur un tatouage au mollet.

Avec quelques tiraillements et une « jambe coupée en deux », c’était fait.

Ses premiers mots : « Coupable de faire ça pour être mon corps, pour être mes parents, et heureux, et heureux. »

Coupable ou pas, ça a l’air super !