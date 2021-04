Meshkov Brest sera le rival du Barça en quarts de finale

08/04/2021 à 20:58 CEST

En regardant les armes pour la visite de la ligue ce vendredi au BM Benidorm, le FC Barcelone a appris hier quel sera son rival en quarts de finale de la Ligue des champions, la dernière étape avant le très attendu Final Four.

Les hommes de Xavi Pascual affronteront Meshkov Brest Avec le match aller le 12 ou 13 mai en terres biélorusses et le retour le 19 ou 20 mai au Palau dans un duel avec une prévision d’une équipe barcelonaise qui pourrait peut-être déjà compter sur le danois Casper Mortensen.

Après avoir dépassé l’Elverum norvégien aux Palaos (25-37 vendredi dernier et 39-19 lundi), l’équipe du Barça savait qu’elle allait devoir affronter le vainqueur du croisement « ex-soviétique ». entre le moteur ukrainien Zaporozhia et le russe Meshkov Brest.

La première étape s’était terminée par une courte victoire du Motor par 32-30Par conséquent, l’équipe dans laquelle évolue le Cordovan Carlos Molina a eu le défi très difficile de défendre ces deux buts de location dans un pavillon rempli à ras bord face à l’inexistence pratique de mesures contre Covid en Biélorussie.

Il est frappant à cet égard de voir comment L’UEFA a dépossédé Minsk de la finale de la Ligue des champions de futsal à huit se cachant dans la situation du coronavirus dans ce pays alors qu’en réalité il l’a fait pour des raisons politiques et des intérêts avec une lâcheté infâme.

Sous le commandement de Raúl Alonso de Madrid et avec le globe-trotter catalan Sebastià Salvat comme assistant, Meshkov Brest est sorti comme un vent et au milieu de la première mi-temps, il menait déjà 10-3 au rythme du petit mais grand Stas Skube.

Stas Skube est peut-être la grande star de Meshkov Brest

Les Ukrainiens ont réussi à arrêter ce grand départ local et à la mi-temps, ils n’ont reculé que d’un but de plus (16-8), alors qu’ils étaient déjà six à la qualification pour les quarts de finale.

Les buts du Biélorusse Barys Pukhouski ont donné vie au Motor (25-19 en 49 ‘), mais c’est là que le Slovène a émergé Jaka Malus certifie la nette victoire de Meshkov Brest 30-23, assez de restes pour accéder aux quartiers avec un 60-55 au total.

Défenseur central slovène Skube (ex del Vardar) était le principal protagoniste de la rencontre avec sept buts et le Barça devra égaler le score en quarts de finale qui se joueront en mai avec le match aller dans les terres biélorusses.

Les autres quarts de finale seront les suivants: Telekom Veszprém – HBC Nantes, SG Flensburg Handewitt – Aalborg Handbold et PSG-THW Kiel (sauf que Celje est revenu ce soir contre les Gaulois 24-37 pour lequel ils sont tombés sur leur piste, ce qui semble peu probable).