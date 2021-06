Meshuggah annonce une tournée américaine 2022 avec Converge et Torche

Pionniers suédois de l’extrême tech-metal MESHUGGAH entamera une tournée aux États-Unis au début de 2022. Le trek de 19 dates débutera le 23 février à Silver Spring, dans le Maryland et parcourra le pays, faisant des arrêts à New York, Chicago et Los Angeles avant de se terminer à Atlanta, Géorgie le 20 mars. Rejoindre le groupe en tant que soutien direct ne sera autre que des architectes metalcore CONVERGER, tandis que le quatuor de Floride TORCHE ouvrira les spectacles.

Les billets pour la tournée seront mis en vente le vendredi 2 juillet à 10h00, heure locale, sur www.meshuggah.net/tour.

Dates confirmées pour le MESHUGGAH Tournée américaine 2022 avec CONVERGER et TORCHE sont:

23 février – The Fillmore – Silver Spring MD



24 février – Franklin Music Hall – Philadelphie PA



25 février – Hammerstein Ballroom – New York, NY



26 février – Le Palladium – Worcester, MA



28 février – Scène AE – Pittsburgh, PA



01 mars – Express Live – Columbus, OH



02 mars – Agora Theatre – Cleveland, OH



03 mars – Royal Oak Music Theatre – Royal Oak, MI



05 mars – Mythe – Minneapolis, MN



06 mars – Radius – Chicago, Illinois



08 mars – Fillmore Auditorium – Denver, CO



10 mars – The Warfield Theatre – San Francisco, Californie



11 mars – Auditorium municipal de Riverside – Riverside, CA



12 mars – The Marquee – Tempe, AZ



13 mars – Hollywood Palladium – Los Angeles, Californie



16 mars – [to be announced] – Dallas, Texas *



17 mars – Salle de bal Warehouse Live – Houston, Texas



19 mars – Hard Rock Live – Orlando, Floride



20 mars – Buckhead Theatre – Atlanta, GA

* Le lieu sera annoncé le 12 juillet

Plus tôt cette année, MESHUGGAH entré Sweetspot Studios en Suède pour enregistrer son neuvième album studio.

MESHUGGAHle dernier album de, “Le violent sommeil de la raison”, est sorti en 2016 et a abouti à une “Meilleure performance métal” Grammy nomination pour la chanson « Mécanismes ». Le disque a été produit par le groupe et a été conçu par Mar Madsen de Studios Puk à Kaerby, au Danemark.

En octobre dernier, MESHUGGAH le batteur Tomas Haake confirmé à Knotfest.com‘s “Mosh parle avec Beez” que le groupe avait passé une grande partie du temps d’arrêt pendant la pandémie de COVID-19 à travailler sur du nouveau matériel.

Concernant la direction musicale du nouveau MESHUGGAH Chansons, Thomas a déclaré : « Bien sûr, nous avons un certain cadre auquel nous voulons toujours ressembler MESHUGGAH, nous voulons avoir ce son caractéristique, nous voulons que les gens puissent le faire – même s’ils n’ont pas entendu la chanson [before] – dans le meilleur des cas, c’est du genre “Oh, ça doit être MESHUGGAH,’ même si c’est une toute nouvelle chose. J’espère donc que c’est quelque chose que nous visons. Mais cela dit, en ce qui concerne la musique, nous essayons de [do] un peu le contraire de ce que AC DC fait depuis 40 ans. Nous n’essayons donc pas d’écrire le même album encore et encore. Et que nous réussissions ou non, cela dépend davantage de nos fans et d’autres personnes, mais c’est définitivement le but. Nous faisons de notre mieux pour trouver de nouvelles poignées dans le cadre de ce que nous sommes censés être, je suppose. Parce que nous ne voulons pas vraiment sortir de ça non plus. Nous ne cherchons pas à être un autre groupe tout d’un coup ou quelque chose que nous n’avons pas été ou qui n’est pas fidèle à ce que nous faisons.”

Haake dit que MESHUGGAH a mieux réussi pendant l’arrêt de la musique lié au coronavirus que la plupart des autres artistes.

“Nous connaissons beaucoup de groupes qui viennent de sortir leur album ou qui viennent de terminer quelque chose et qui étaient sur le point de partir en tournée, et ce [pandemic] s’est passé”, a-t-il déclaré. “Alors, bien sûr, nous nous sentons avec eux – ce n’est pas amusant. Nous avons eu la chance [in that] nous venons de terminer la tournée pour [MESHUGGAH‘s last album] “Le sommeil violent de la raison”, nous sommes donc en train d’écrire. Nous avons beaucoup joué ces dernières années, donc nous avions une bonne somme d’argent en banque pour nous maintenir à flot pendant un certain temps, donc nous avons été vraiment chanceux dans tout cela par rapport à beaucoup de groupes qui sont juste – ils ‘ refait. Que sont-ils censés faire ?”

