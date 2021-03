Meshuggah commence l’enregistrement d’un nouvel album et annonce le retour de Fredrik Thordendal

Pionniers suédois de l’extrême tech-metal MESHUGGAH sont entrés Studios Sweetspot en Suède pour enregistrer leur neuvième album studio.

Le groupe commente: « Il se passe des choses. Comme certains d’entre vous l’ont compris, nous sommes entrés Studios Sweetspot et ont commencé à enregistrer un nouvel album. :: Spoiler :: Il y aura de la distorsion et des coups de pied. De plus, nous avons d’autres nouvelles. Nous libérons [touring guitarist] Par Nilsson retour dans la nature pour se déplacer librement de toutes les manières qu’il juge appropriées. Ce fut un véritable privilège et un honneur de partager la scène avec Par et plus important encore, nous nous sommes fait un grand ami grâce à nos voyages. Par. Nous te remercions. Vous êtes un être humain formidable !!

« Alors pourquoi sortons-nous Par de retour dans un habitat plus stable, demandez-vous? La réponse est simple. Fredrik [Thordendal] sera de retour pour le travail principal sur l’album ainsi que pour la tournée. En d’autres termes. Le groupe est de retour ensemble. En plein effet. «

SYMÉTRIE DE LA SCARde Par Nilsson rejoint MESHUGGAH en 2017 en remplacement temporaire de Thordendal.

MESHUGGAHle dernier album de « Le sommeil violent de la raison », est sorti en 2016 et a abouti à une « Meilleure performance métal » Grammy nomination pour la chanson « Clockworks ». Le disque a été produit par le groupe et a été conçu par Mar Madsen de Studios Puk à Kaerby, Danemark.

Octobre dernier, MESHUGGAH le batteur Tomas Haake confirmé à Knotfest.com « Mosh parle avec Beez » que le groupe avait passé une grande partie du temps d’arrêt pendant la pandémie COVID-19 à travailler sur le matériel d’un nouvel album.

« Depuis mars, nous nous sommes tous séparés, et Jens [Kidman, vocals] a pris toutes ses affaires et a commencé à travailler à domicile « , a-t-il dit. » Et moi et Queue [Lövgren, bass], le bassiste, nous travaillons généralement beaucoup ensemble, mais il a également travaillé séparément depuis. Mais à ce stade, nous sommes de retour ensemble, et nous essayons de résoudre le problème. «

Selon Haake, travailler à distance n’avait pas posé d’énormes problèmes pour lui et ses camarades de groupe jusqu’à présent.

«À présent, Internet est si rapide, même des fichiers volumineux – comme des fichiers gigaoctets – que vous pouvez simplement les envoyer dans les deux sens; ce n’est pas vraiment un gros problème», a-t-il expliqué. « Nous avons donc pu continuer à travailler. Mais c’est toujours à un cinquième ou un dixième du rythme que vous auriez normalement lorsque vous travaillez ensemble. [in person]… Changer juste un riff… Chaque petite chose que vous essayez de faire ou d’ajuster dans une chanson ou une idée prend des jours au lieu de peut-être des heures lorsque vous êtes assis ensemble au studio.

« Si vous êtes un groupe qui fait des jam-ups ou que vous écrivez en quelque sorte ensemble en tant que groupe dans l’espace de répétition ou autre, ce serait évidemment très différent, si vous ne pouvez pas faire ça. Nous ne sommes pas vraiment ça. type de groupe, et nous n’avons pas vraiment été ce type de groupe depuis le début des années 90, le milieu des années 90. Donc pour nous, ce n’est pas si grave. Nous écrivons séparément beaucoup de choses. Et Martre [Hagström, guitar], il vit dans le nord – il travaille à la maison sur ses affaires. Moi et Queue, le bassiste, nous travaillons sur des trucs ici, généralement ensemble. Jens fonctionne séparément de nous et ainsi de suite.

« Depuis que nous programmons des batteries – c’est un peu comme ça que nous faisons des démos de nos jours. Nous n’allons pas en studio pour enregistrer des démos, comme nous le faisions auparavant. Donc pour nous, programmer la batterie et enregistrer dans l’ordinateur et le faire de cette façon, c’est un peu comme nous le faisons depuis si longtemps maintenant. Donc, heureusement, je dirais, cela ne nous a pas vraiment beaucoup gênés, à part juste l’aspect temporel des choses. «

Parlant plus en détail sur le MESHUGGAH processus d’écriture de chansons, Tomas a déclaré: « Cela nous prend un peu de temps avec chaque album. Et nous sommes aussi très facilement distraits. Nous n’écrivons pas sur la route. Certains groupes, vous voyez, ils ont du matériel installé dans leur bus et ils ‘ Nous n’écrivons pas constamment. Nous ne sommes pas ce type de groupe. Nous avons vraiment besoin d’avoir du temps complètement libre et de préférence même pas une date de concert dans le calendrier. De cette façon, nous pouvons en quelque sorte nous détendre et entrer dans l’écriture et entrer dans ça modus. »

A demandé jusqu’où dans le processus d’écriture du nouveau MESHUGGAH album lui et ses camarades de groupe étaient, Haake a déclaré: « Je pense que nous avons la plupart du matériel pour le nouvel album. Cela nous prend beaucoup de temps entre chaque album, et cette fois, à cause de COVID également, ça va être plus long que d’habitude, je pense. En ce moment, nous visons une sortie à la fin de l’année 21. Alors le point d’interrogation en ce moment est, est-ce que la tournée va même avoir lieu à ce moment-là? Et sinon, sortez-vous l’album ou attendez-vous et essayez de gagner de l’argent d’autres moyens, comme faire des émissions en direct sur Internet ou autre? Alors, oui, cela prend du temps, bien sûr. Nous avons tendance à examiner tout ce que nous faisons beaucoup aussi, alors … Je pense que, dans une certaine mesure, vous devenez gentil de folie au fil du temps lorsque vous essayez de faire cette chose, parce que nous essayons toujours de nous remettre en question et nous essayons toujours de trouver quelque chose qui [we] pas fait avant. Mais nous faisons cela depuis 30 ans maintenant, il est donc de plus en plus difficile de trouver ce qui est spécial avec ça – comme, ‘Ce riff, est-il assez cool? Ou que se passe-t-il? Vous avez donc tendance à trop scruter les choses. Et parfois, vous vous peignez en quelque sorte dans un coin avec ce genre de pensée. Et parfois, vous réalisez même: «Je ne peux même pas écouter ça. Pourquoi publierions-nous quelque chose comme ça? Cela n’a même pas de sens. Il faut donc trouver une sorte d’équilibre. Quel est le bon équilibre d’une chanson ou d’un album en ce qui concerne les aspects techniques? Et qu’est-ce que les gens veulent entendre? Que voulons-nous entendre? Et j’espère que nous pourrons arriver à une sorte de bon niveau de mix. Mais c’est toujours un aspect aussi. Et certainement avec les années que nous y avons passées, nous nous sentons de plus en plus enfermés. Cela devient de plus en plus étroit. Avec chaque album, vous êtes en quelque sorte dans un espace de plus en plus restreint. «

Concernant la direction musicale du nouveau MESHUGGAH Matériel, Tomas a déclaré: « Bien sûr, nous avons un certain cadre que nous voulons toujours ressembler à MESHUGGAH, nous voulons avoir ce son caractéristique, nous voulons que les gens puissent – même s’ils n’ont pas entendu la chanson [before] – dans le meilleur des cas, c’est comme: ‘Oh, ça doit être MESHUGGAH, «même si c’est une toute nouvelle chose. J’espère que c’est quelque chose que nous visons. Mais cela dit, en ce qui concerne la musique, nous essayons de [do] un peu le contraire de ce AC DC fait depuis 40 ans. Nous n’essayons donc pas d’écrire le même album encore et encore. Et que nous réussissions ou non, cela dépend davantage de nos fans et d’autres personnes, mais c’est définitivement le but. Nous faisons de notre mieux pour trouver de nouvelles poignées dans le cadre de ce que nous sommes censés être, je suppose. Parce que nous ne voulons pas vraiment sortir de ça non plus. Nous ne cherchons pas à être un autre groupe tout d’un coup ou quelque chose que nous n’avons pas été ou qui n’est pas fidèle à ce que nous faisons. «

Haake dit que MESHUGGAH s’est mieux comporté lors de l’arrêt de la musique liée au coronavirus que la plupart des autres artistes.

« Nous connaissons beaucoup de groupes qui venaient de sortir leur album ou qui venaient de terminer quelque chose et qui étaient sur le point de partir en tournée, et ça [pandemic] « , a-t-il dit. » Alors, bien sûr, nous nous sentons avec eux – ce n’est pas amusant. Nous avons eu la chance [in that] nous venons juste de terminer la tournée [MESHUGGAH‘s last album] « Le sommeil violent de la raison », donc nous sommes juste en train d’écrire. Nous avons beaucoup joué ces dernières années, donc nous avions une bonne somme d’argent à la banque pour nous garder à flot pendant un certain temps, donc nous avons été vraiment chanceux dans tout cela par rapport à beaucoup de groupes qui sont juste – ils ‘ c’est fait. Que sont-ils censés faire? «