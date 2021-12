Meshuggah reporte sa tournée aux États-Unis et révèle qu’un membre du groupe subit un traitement pour « maladie de la peau »

MESHUGGAH a reporté sa tournée américaine précédemment annoncée, initialement prévue pour début 2022, à septembre/octobre 2022. Les nouvelles dates débuteront le 16 septembre à Worcester, Massachusetts et se termineront le 16 octobre à Atlanta.

Les pionniers suédois de l’extrême tech-metal ont annoncé le report dans un article publié sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Ils ont écrit : « Nous avons le regret de vous informer que MESHUGGAH devront reprogrammer leur tournée principale aux États-Unis.

« Alors que la pandémie en cours nous a lancé diverses boules courbes toute l’année dernière, retardant finalement l’achèvement du prochain MESHUGGAH album studio – il y a d’autres soucis qui nous ont forcés à prendre cette décision malheureuse. Le facteur déterminant est la nécessité de donner la priorité à la santé physique de l’un des membres du groupe qui suit actuellement un traitement médical lié à une affection cutanée sur ses mains, l’empêchant de répéter et de jouer de son instrument. Bien que nous soyons optimistes pour son futur rétablissement, nous savons qu’il ne sera pas possible pour lui et le groupe d’être prêts à se produire déjà en février 2022.

« Avec ces spectacles qui bougent maintenant, CONVERGER ne pourra malheureusement plus faire le tour. Cependant, nous sommes reconnaissants que TORCHE jouera toujours avec nous. Un autre invité spécial à remplacer CONVERGER et pour compléter le projet de loi doit être annoncé.

« Les billets resteront valables à partir des dates d’origine, veuillez contacter votre fournisseur de billets pour toute question. »

MESHUGGAH dates de tournée été/automne 2022 :

16 septembre – Worcester, MA @ Palladium



17 septembre – Philadelphie, PA @ Franlin Music Hall



18 septembre – New York, NY @ Hammerstein Ballroom



20 septembre – Silver Springs, MD @ The Fillmore



24 septembre – Cleveland, OH @ Agora Theatre



25 septembre – Columbus, OH @ Express Live



27 septembre – Pittsburgh, Pennsylvanie @ Stage AE



28 septembre – Détroit, MI @ Royal Oak Theatre



29 septembre – Chicago, Illinois @ Radius



30 septembre – Minneapolis, MN @ Myth Live



02 octobre – Denver, CO @ Fillmore Auditorium



04 octobre – San Francisco, Californie @ The Warfield Theatre



08 oct. – Riverside, CA @ Riverside Municipal Auditorium



09 octobre – Los Angeles, Californie @ Hollywood Palladium



10 octobre – Tempe, AZ @ Marquee Theatre



12 octobre – Dallas, TX @ The Factory in Deep Ellum



13 octobre – Houston, Texas @ Warehouse Live



15 octobre – Orlando, Floride @ Hard Rock Live



16 octobre – Atlanta, GA @ Buckhead Theatre

Plus tôt cette année, MESHUGGAH entré Sweetspot Studios en Suède pour enregistrer son neuvième album studio.

MESHUGGAHle dernier album de , « Le violent sommeil de la raison », est sorti en 2016 et a abouti à une « Meilleure performance métal » Grammy nomination pour la chanson « Fonctionnement ». Le disque a été produit par le groupe et a été conçu par Mar Madsen de Studios Puk à Kaerby, au Danemark.

En octobre 2020, MESHUGGAH le batteur Tomas Haake confirmé à Knotfest.com‘s « Mosh parle avec Beez » que le groupe avait passé une grande partie du temps d’arrêt pendant la pandémie de COVID-19 à travailler sur du nouveau matériel.

Concernant la direction musicale du nouveau MESHUGGAH Chansons, Thomas a déclaré : « Bien sûr, nous avons un certain cadre auquel nous voulons toujours ressembler MESHUGGAH, nous voulons avoir cette signature sonore, nous voulons que les gens puissent le faire – même s’ils n’ont pas entendu la chanson [before] – dans le meilleur des cas, c’est du genre « Oh, ça doit être MESHUGGAH,’ même si c’est une toute nouvelle chose. J’espère donc que c’est quelque chose que nous visons. Mais cela dit, en ce qui concerne la musique, nous essayons de [do] un peu le contraire de ce que AC DC fait depuis 40 ans. Nous n’essayons donc pas d’écrire le même album encore et encore. Et que nous réussissions ou non, cela dépend davantage de nos fans et d’autres personnes, mais c’est définitivement le but. Nous faisons de notre mieux pour trouver de nouvelles poignées dans le cadre de ce que nous sommes censés être, je suppose. Parce que nous ne voulons pas vraiment sortir de ça non plus. Nous ne cherchons pas à être un autre groupe tout d’un coup ou quelque chose que nous n’avons pas été ou qui n’est pas fidèle à ce que nous faisons. »

Haake dit que MESHUGGAH s’en est mieux sorti pendant l’arrêt de la musique lié au coronavirus que la plupart des autres artistes.

« Nous connaissons beaucoup de groupes qui viennent de sortir leur album ou qui viennent de terminer quelque chose et qui étaient sur le point de partir en tournée, et ce [pandemic] s’est passé », a-t-il dit. « Alors, bien sûr, nous nous sentons avec eux – ce n’est pas amusant. Nous avons eu la chance [in that] nous venons de terminer la tournée pour [MESHUGGAH‘s last album] « Le sommeil violent de la raison », nous sommes donc en train d’écrire. Nous avons beaucoup joué ces dernières années, donc nous avions une bonne somme d’argent en banque pour nous maintenir à flot pendant un certain temps, donc nous avons été vraiment chanceux dans tout cela par rapport à beaucoup de groupes qui sont juste – ils ‘ refait. Que sont-ils censés faire ? »



