Mess avec les maillots de l’Ukraine

10/06/2021 à 22:21 CEST

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie a été présent dans l’Eurocup et a contraint l’UEFA à intervenir et de rectifier sa décision initiale d’approuver le design du maillot que l’équipe ukrainienne utilisera dans la compétition. La plus haute organisation européenne de football a demandé à la Fédération ukrainienne de retirer de son kit officiel l’un des deux slogans nationalistes qui y figuraient (« Gloire aux héros ») car la combinaison des deux (l’autre était « Gloire à l’Ukraine ») ». Est clairement considéré comme de nature politique & rdquor ;.

L’UEFA a ainsi répondu en partie à la demande de la Fédération de Russie, qui avait protesté contre l’utilisation de ces deux slogans nationalistes sur les maillots de l’équipe ukrainienne, ainsi que l’image de la carte de l’Ukraine avec l’appendice de la péninsule de Crimée, dont l’annexion par la Russie en 2014 n’a pas été reconnue internationalement.

LETTRE DE PROTESTATION

La Fédération de Russie a écrit à l’UEFA par lettre mardi dernier pour faire rayonner sa protestation, affirmant que le football devrait toujours rester en dehors de la politique.

« Cette combinaison spécifique des deux slogans est clairement considérée comme de nature politique, avec une signification historique et militariste & rdquor;, a souligné le service de presse de l’UEFA, qui curieusement avait auparavant approuvé la conception et l’utilisation de ces deux slogans sur les maillots de l’équipe ukrainienne. Le design avait été officiellement dévoilé dimanche dernier par la Fédération ukrainienne dans une vidéo mettant en scène son entraîneur, Andrei Shevchenko, et ses footballeurs.

L’UEFA a exhorté la Fédération ukrainienne à supprimer le slogan “Gloire aux héros” des maillots pour les matches de l’Eurocup “conformément à l’article 5 du règlement sur l’équipement & rdquor;. Au lieu de cela, il a autorisé le kit à afficher le slogan” Gloire à l’Ukraine “, en tenant compte du fait qu’il peut être considéré comme une phrase” générique et apolitique d’un sens général national & rdquor ;.