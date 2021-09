Mess dans le Levante par le numéro de Mustafi

07/09/2021 à 17h31 CEST

La dernière recrue de Levante, l’Allemand Shkodran Mustafi, portera le numéro ’13’ au cours de cette saison, selon le club de Granota lui-même. Le défenseur central récupère le numéro que le but Aitor Fernández laisse libre pour prendre le ‘1’.

Le problème c’est que le règlement RFEF réserve le numéro ’13’ aux gardiens et donc Mustafi ne pouvait pas le porter dans la ligue espagnole.

Levante, cependant, s’appuie sur le fait qu’il aurait reçu le « OK » de l’employeur pour donner le feu vert aux nouveaux numéros de Mustafi et Aitor Fernández. Le bordel est servi. Nouveau choc entre la Liga et la Fédération. Et ils le sont déjà… Vous ne savez pas.